7月開出史上最高威力彩頭獎，共新台幣31.2億元的獎金由2注對分，一注獎落南投，另一注開在台北市大安區。頭獎開出後，據了解，網瘋傳台北一注是由台新法金部門10人集資，每人可獲約1.5億準備離職，但又傳出其中一人想私自獨吞15.6億。有網友不解表示「真有人願意為了15億和同事撕破臉嗎？」網議論紛紛，更曝私吞獎金的驚悚下場。

上月底開出的威力彩頭獎，因被爆出是由一群年輕的銀行員工集資購買，討論度不斷。根據最新了解，其中有人因中獎而放棄台大財金入學資格，還有名嘴說，其實是4人合資，而非10人；今更有媒體指出，彩券是由一位年輕貌美，姓氏筆畫六畫的女生所持，但目前線索仍撲朔迷離。

近日網友在PTT版上表示，「如果沒有證據證明他們是合資，這15億應該穩穩入袋了吧」並指出，如果把15億拿走，一定跟同事撕破臉，更不用說從此會被唾棄，從此沒有同事。問鄉民們「這樣你願意嗎？」

貼文一出，全網熱議，更揭露殘酷又驚悚的真相。網友紛紛表示「願意！」、「當然拿錢跑路，客氣甚麼」、「如果沒證據，當然願意」、「上班是同事，下班不認識」、「肯定拿，15億親人都能翻臉，何況只是同事而已」。而網友也越講越黑暗，甚至不少人表示，有了15億，連犯罪都願意。「1.5會猶豫，15億真的殺光分屍都很多人願意」、「我吃屎都可以」、「願意啊，殺了他們都可以」。

不過也有網友指出，真的敢獨吞，最該擔心的不是怎麼花，而是自己有沒有命花。「敢獨吞，說真的會有生命危險，不管你是治安多好的國家」、「拿也要有命花，說真的這麼大的金額獨吞了，不會有生命危險嗎...」、「撕破臉有什麼了不起,應該想說你是那些同事該怎麼要回錢來」、「公布資訊就好了...根本不用親自去找」。這也讓大家不禁感嘆，「合資買樂透一直都是個笑話」。

(中時新聞網)