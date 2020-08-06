韓國正義黨一名27歲的年輕女議員柳浩貞，日前參加國會全體會議時，身穿一件粉紅色連身洋裝短裙，看起來俏皮可愛又不失禮貌，但她的穿著在網路上引發輿論戰爭，有人認為國會非常莊重，不是走秀的地方，但也有人表示柳浩貞打破成見，很有勇氣。

柳浩貞穿紅色連身洋裝短裙進國會(圖片取自/韓聯社)

從網路流傳的照片中，柳浩貞穿著洋裝短裙，配上黑色帆布鞋，加上一頭短髮，造型相當清爽，但批評者不滿這身打扮，表示穿衣服要看場合，表現禮儀還有尊重，甚至狂酸柳浩貞是「酒吧禮儀小姐」、「國會是很莊重的地方，怎麼能搞時裝秀」、「國會是代表國民和國格的場合，穿裙子不尷尬嗎」。

但另一派支持柳浩貞的網友則認為，不過就是一件衣服，做好事情比較重要，且這件洋裝並沒有不妥，「連身裙也是正裝啊」、「敢於打破成見，很有勇氣」、「我覺得穿這樣年輕有活力，感覺還不錯」。

對於穿著引起輿論之戰，柳浩貞回應，「我不認為國會的威信，是永遠依靠西裝去樹立的」，而她所屬的正義黨亦發表聲明，「輿論對柳議員的指責，包含性別歧視，我們深表遺憾」。

(中時新聞網)