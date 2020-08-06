吉利汽車7月銷量年增15％ 21:002020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 吉利汽車6日公布，7月公司汽車總銷量達到10.52萬部，年增15％，月減4％；其中，6,401部為新能源和電氣化汽車。 期內，汽車出口量年增13％，至4,523部；大陸市場總銷量為10.07萬部，年增15％。此外，吉利汽車前7個月汽車總銷量為63.57萬部，年減14％，佔集團2020年全年141萬部的銷量目標約45％。 (工商 ) #萬部 #吉利汽車 #汽車 #總銷量 #銷量 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》韓股收漲1.33％ 創近2年新高 16:482020/08/06 財經 《美股》上季營收暴增64％ Square大漲7％ 09:092020/08/06 財經 全宇生技7月營收年增8.18％ 16:242020/08/06 財經 《國際產業》「疫」外之財 任天堂上季本業獲利暴增428％ 16:142020/08/06 財經 聯強七月營收291億元 月增1％ 15:492020/08/06 財經 日馳7月營收年增逾12％ 早盤大漲5％ 11:002020/08/06 財經 《業績-電子通路》聯強7月營收締新猷 月增1％ 15:402020/08/06 財經 《國際產業》全球銷量腰斬 豐田上季本業獲利崩跌98％ 14:322020/08/06 財經 穩懋喜迎旺季 7月營收雙率雙升 04:102020/08/06 證券．權證 大立光７月回春 04:102020/08/06 財經要聞 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 高盛看美股：年底市場將出現大逆轉 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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