吉利汽車6日公布，7月公司汽車總銷量達到10.52萬部，年增15％，月減4％；其中，6,401部為新能源和電氣化汽車。

期內，汽車出口量年增13％，至4,523部；大陸市場總銷量為10.07萬部，年增15％。此外，吉利汽車前7個月汽車總銷量為63.57萬部，年減14％，佔集團2020年全年141萬部的銷量目標約45％。

(工商 )

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