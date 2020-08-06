中租-KY（5871）公告將辦現金增資發行甲種特別股，發行股數1.5億股，發行價格每股100元，預計將募集150億元，甲種特別股年率為3.8％，每5年重設特別股股息率。

中租控股表示，本次甲種特別股無到期日，股息部分，甲種特別股年率為3.8％（5年期IRS利率0.5625％+3.2375％），按每股發行價格計算，5年期IRS利率將於發行日起滿5年之次一營業日及其後每5年重設。至於股息發放部分，甲種特別股股息每年以現金一次發放，於每年股東常會承認經簽證財務報告後，由董事會訂定基準日支付前一年度得發放之特別股股息。

中租控股指出，現金增資認股基準日8月19日，最後過戶日8月14日，8月15日至8月19日停止過戶，原股東及員工股款繳納期間為8月24日至8月28日，特定人股款繳納期間為8月31日至9月4日，此次增資資金用來償還銀行借款及充實營運資金以強化財務結構。

(工商 )