8月9日為新加坡國慶日,也讓8月份成為新加坡的國慶月,在目前海外旅遊尚未解封的情況下,新加坡旅遊局力邀在台10個新加坡美食品牌與吳寶春麥方店等共11個知名品牌,在8月9日至8月31日攜手舉辦「獅城美食總動員」活動,用豐富多元的新加坡道地美食,讓民眾在台灣就能共襄盛舉新加坡的熱鬧國慶月、體驗獅城魅力,此外還祭出一系列獅城餐飲優惠與抽獎活動來吸客。

新加坡一直是台灣人的熱門旅遊目的地,多元文化交融演繹出各式獨具特色的獅城美食,從街邊小吃到米其林餐廳,風味各異,堪稱美食匯聚的天堂。今年8月,新加坡旅遊局邀請Aroma Truffle、了凡油雞.燒臘.飯.麵Hawker CHAN、IRVINS Salted Egg黑鴨鹹蛋黃、珍寶海鮮JUMBO Seafood、黃亞細肉骨茶NG AH SIO Bak Kut Teh、莆田PUTIEN、大食代餐飲旗下松發肉骨茶SONG FA Bak Kut Teh及土司工坊TOAST BOX、The Patissier、The Soup Spoon匙碗湯與吳寶春麥方店,網羅新加坡式湯品料理、米其林佳餚、傳統小販美食、創意甜點與麵包、超夯零食,讓民眾嘗遍獅城的特色美味。

新加坡旅遊局香港澳門及台灣處長林曉芬表示:「新加坡擁有多元獨特的美食文化,一直以來都是美食主義者匯聚的天堂,此次攜手在台灣共11家美食品牌,全台37家門市及線上商城,舉辦『獅城美食總動員』活動,推出優惠及抽獎活動,邀請全台消費者盡情體驗新加坡多元美食的魅力,一次品嚐所有最經典道地的必吃美食,同時喚起大家對獅城旅遊的美好回憶,期待未來消費者能親臨新加坡探索更多無限可能,體驗星國風采,一起心想獅城。」

「新加坡美食節」將於8月21日至8月23日及8月28日至8月30日,首度於線上舉辦。(新加坡旅遊局提供)

8月9日至8月31日間,民眾若在全台11個合作品牌消費活動餐點或產品,拍照打卡公開上傳至指定社群網站Facebook或Instagram,並加入指定hashtag #心想獅城 #獅城美食總動員及打卡標註餐廳,享餐點優惠之餘還可參加「獅城美食總動員抽獎活動」,便有機會抽到「台北-新加坡雙人經濟艙來回機票」(於2021/2022年度使用;11個品牌,全台共計11名)。此外,為共同歡慶8月新加坡國慶月,生日月份為「8月」之消費者,於合作品牌消費活動餐點或產品,可額外免費獲得新旅局提供的獨家限量「新加坡驚喜生日禮」。

領略新加坡經典元素與現代餐飲譜出的創新美味,The Soup Spoon匙碗湯於活動期間,在台五間門市推出獅城經典套餐「叻沙雞湯」、「肉骨茶湯」、「海南蔥油雞」、「辣椒螃蟹蛋拌飯」,在台推出全新口味的「新加坡辣椒螃蟹醬」、「新加坡黑胡椒螃蟹醬」、「新加坡海南薑蔥油醬」醬包,讓消費者在家也能輕鬆烹煮道地星國風味;活動期間另推出「吃一碗湯,請你吃一支冰」加碼抽獎活動優惠。

以招牌辣椒螃蟹等鮮活海鮮類聞名的珍寶海鮮JUMBO Seafood,活動期間打卡享招牌前菜「鹹蛋金沙魚皮」優惠,以鯰魚皮新鮮現炸搭配鹹蛋金沙醬,濃郁噴香;被譽為「新加坡中餐第一品牌」且連續四年獲新加坡米其林一星殊榮的莆田PUTIEN餐廳,推出最新「米其林摘星宴套餐」,同時體驗新加坡料理及傳統莆田菜所帶來的星級美味。

被譽為最實惠的米其林1星餐廳「了凡油雞.燒臘.飯.麵Hawker CHAN」活動期間推出「紙本振興三倍券-200元套餐」,可大啖特製滷汁成就的招牌油雞。連續4年獲米其林必比登推薦的「松發肉骨茶SONG FA Bak Kut Teh」在活動期間推出「招牌龍骨湯套餐」優惠,划算品嘗味道濃郁又不油膩的經典美味。

新加坡60年經典老味道的「黃亞細肉骨茶NG AH SIO Bak Kut Teh」,有熬煮8時的金黃肉骨茶湯,還有人氣必點滷豆腐花干,鹹中含蓄芳香,兩種口感一盤享盡,活動期間打卡即贈乙份。「土司工坊TOAST BOX」則可感受道地南洋咖啡室的情懷與道地早餐文化,推薦點選經典的土司工坊豪華獨享套餐,品嘗新加坡叻沙麵、酥炸雞塊及南洋煉乳奶茶或煉乳咖啡

來自新加坡的頂級法式手工甜點店「The Patissier」融合亞洲豐富美食文化與異國情調,獨家推出2款充滿新加坡特色的「Milo Dinosaur美祿恐龍」與「Jade Mirror獅城花園」甜點。吳寶春師傅感念過去在新加坡求學、展店的美好生活印象與感受,盼藉由麵包傳達感謝之意,吳寶春麥方店便在活動期間推出「南洋風味系列麵包」,包含經典的Kopi C吐司、以黑胡椒螃蟹概念製作的黑椒雞麵包,以及恐龍美祿、椰香小山丘、醋醃青辣椒鮪魚麵包、綠咖哩麵包和冬炎雞麵包等7款美味,讓消費者用麵包遍覽南洋飲食文化風情。

廣受各地食客喜愛的「RVINS Salted Egg黑鴨鹹蛋黃」,其鹹蛋黃魚皮酥脆口感搭配獨家秘方的美妙滋味,使其躍身成為新加坡爆紅人氣商品,活動期間於門市、官網及蝦皮都有系列優惠。來自新加坡的頂級純手工松露洋芋片「Aroma Truffle」則是一口氣推出3種口味5包組的促銷優惠,為喜愛多層次口感的消費者不可錯過的奢華享受。更多活動資訊可至「獅城美食總動員」網站www.visitsingapore.com/sg-feast-tw/查詢。

此外,民眾還可在線上遊覽「2020新加坡美食節」。連續27年在新加坡舉辦的新加坡美食節(Singapore Food Festival),為美食主義者呈現豐富多彩的道地美食和烹飪傳統而備受推崇,今年首度以線上方式舉行,聯合25個餐飲和品牌夥伴,以「找回心中的美食家」(Rediscover the Foodie in You)為主題,於8月21日至23日及8月28日至30日,2個時段舉行,讓消費者在家也與來自獅城最耀眼的明星大廚,如米其林3星餐廳Odette主廚Julien Royer、新加坡著名甜點師許惠玲(Tarte by Cheryl Koh)等,一起體驗烹煮佳餚,共有17個場次的「線上廚藝大師班」免費互動教學與星廚切磋廚藝。

民眾也可參加「虛擬美食導覽」,深度遊覽牛車水、加東和如切等地,近距離感受新加坡文化脈絡,探索鮮為人知的特色餐廳,不用出國也能「嘗遍」豐富多彩的特色美食,享受如置身新加坡般的美食文化旅程。

(中時 )