8月9日為新加坡國慶日，也讓8月份成為新加坡的國慶月，在目前海外旅遊尚未解封的情況下，新加坡旅遊局力邀在台10個新加坡美食品牌與吳寶春麥方店等共11個知名品牌，在8月9日至8月31日攜手舉辦「獅城美食總動員」活動，用豐富多元的新加坡道地美食，讓民眾在台灣就能共襄盛舉新加坡的熱鬧國慶月、體驗獅城魅力，此外還祭出一系列獅城餐飲優惠與抽獎活動來吸客。

新加坡一直是台灣人的熱門旅遊目的地，多元文化交融演繹出各式獨具特色的獅城美食，從街邊小吃到米其林餐廳，風味各異，堪稱美食匯聚的天堂。今年8月，新加坡旅遊局邀請Aroma Truffle、了凡油雞．燒臘．飯．麵Hawker CHAN、IRVINS Salted Egg黑鴨鹹蛋黃、珍寶海鮮JUMBO Seafood、黃亞細肉骨茶NG AH SIO Bak Kut Teh、莆田PUTIEN、大食代餐飲旗下松發肉骨茶SONG FA Bak Kut Teh及土司工坊TOAST BOX、The Patissier、The Soup Spoon匙碗湯與吳寶春麥方店，網羅新加坡式湯品料理、米其林佳餚、傳統小販美食、創意甜點與麵包、超夯零食，讓民眾嘗遍獅城的特色美味。

新加坡旅遊局香港澳門及台灣處長林曉芬表示：「新加坡擁有多元獨特的美食文化，一直以來都是美食主義者匯聚的天堂，此次攜手在台灣共11家美食品牌，全台37家門市及線上商城，舉辦『獅城美食總動員』活動，推出優惠及抽獎活動，邀請全台消費者盡情體驗新加坡多元美食的魅力，一次品嚐所有最經典道地的必吃美食，同時喚起大家對獅城旅遊的美好回憶，期待未來消費者能親臨新加坡探索更多無限可能，體驗星國風采，一起心想獅城。」

「新加坡美食節」將於8月21日至8月23日及8月28日至8月30日，首度於線上舉辦。（新加坡旅遊局提供）

8月9日至8月31日間，民眾若在全台11個合作品牌消費活動餐點或產品，拍照打卡公開上傳至指定社群網站Facebook或Instagram，並加入指定hashtag #心想獅城 #獅城美食總動員及打卡標註餐廳，享餐點優惠之餘還可參加「獅城美食總動員抽獎活動」，便有機會抽到「台北-新加坡雙人經濟艙來回機票」（於2021/2022年度使用；11個品牌，全台共計11名）。此外，為共同歡慶8月新加坡國慶月，生日月份為「8月」之消費者，於合作品牌消費活動餐點或產品，可額外免費獲得新旅局提供的獨家限量「新加坡驚喜生日禮」。

領略新加坡經典元素與現代餐飲譜出的創新美味，The Soup Spoon匙碗湯於活動期間，在台五間門市推出獅城經典套餐「叻沙雞湯」、「肉骨茶湯」、「海南蔥油雞」、「辣椒螃蟹蛋拌飯」，在台推出全新口味的「新加坡辣椒螃蟹醬」、「新加坡黑胡椒螃蟹醬」、「新加坡海南薑蔥油醬」醬包，讓消費者在家也能輕鬆烹煮道地星國風味；活動期間另推出「吃一碗湯，請你吃一支冰」加碼抽獎活動優惠。

以招牌辣椒螃蟹等鮮活海鮮類聞名的珍寶海鮮JUMBO Seafood，活動期間打卡享招牌前菜「鹹蛋金沙魚皮」優惠，以鯰魚皮新鮮現炸搭配鹹蛋金沙醬，濃郁噴香；被譽為「新加坡中餐第一品牌」且連續四年獲新加坡米其林一星殊榮的莆田PUTIEN餐廳，推出最新「米其林摘星宴套餐」，同時體驗新加坡料理及傳統莆田菜所帶來的星級美味。

被譽為最實惠的米其林1星餐廳「了凡油雞．燒臘．飯．麵Hawker CHAN」活動期間推出「紙本振興三倍券－200元套餐」，可大啖特製滷汁成就的招牌油雞。連續4年獲米其林必比登推薦的「松發肉骨茶SONG FA Bak Kut Teh」在活動期間推出「招牌龍骨湯套餐」優惠，划算品嘗味道濃郁又不油膩的經典美味。

新加坡60年經典老味道的「黃亞細肉骨茶NG AH SIO Bak Kut Teh」，有熬煮8時的金黃肉骨茶湯，還有人氣必點滷豆腐花干，鹹中含蓄芳香，兩種口感一盤享盡，活動期間打卡即贈乙份。「土司工坊TOAST BOX」則可感受道地南洋咖啡室的情懷與道地早餐文化，推薦點選經典的土司工坊豪華獨享套餐，品嘗新加坡叻沙麵、酥炸雞塊及南洋煉乳奶茶或煉乳咖啡

來自新加坡的頂級法式手工甜點店「The Patissier」融合亞洲豐富美食文化與異國情調，獨家推出2款充滿新加坡特色的「Milo Dinosaur美祿恐龍」與「Jade Mirror獅城花園」甜點。吳寶春師傅感念過去在新加坡求學、展店的美好生活印象與感受，盼藉由麵包傳達感謝之意，吳寶春麥方店便在活動期間推出「南洋風味系列麵包」，包含經典的Kopi C吐司、以黑胡椒螃蟹概念製作的黑椒雞麵包，以及恐龍美祿、椰香小山丘、醋醃青辣椒鮪魚麵包、綠咖哩麵包和冬炎雞麵包等7款美味，讓消費者用麵包遍覽南洋飲食文化風情。

廣受各地食客喜愛的「RVINS Salted Egg黑鴨鹹蛋黃」，其鹹蛋黃魚皮酥脆口感搭配獨家秘方的美妙滋味，使其躍身成為新加坡爆紅人氣商品，活動期間於門市、官網及蝦皮都有系列優惠。來自新加坡的頂級純手工松露洋芋片「Aroma Truffle」則是一口氣推出3種口味5包組的促銷優惠，為喜愛多層次口感的消費者不可錯過的奢華享受。更多活動資訊可至「獅城美食總動員」網站www.visitsingapore.com/sg-feast-tw/查詢。

此外，民眾還可在線上遊覽「2020新加坡美食節」。連續27年在新加坡舉辦的新加坡美食節（Singapore Food Festival），為美食主義者呈現豐富多彩的道地美食和烹飪傳統而備受推崇，今年首度以線上方式舉行，聯合25個餐飲和品牌夥伴，以「找回心中的美食家」（Rediscover the Foodie in You）為主題，於8月21日至23日及8月28日至30日，2個時段舉行，讓消費者在家也與來自獅城最耀眼的明星大廚，如米其林3星餐廳Odette主廚Julien Royer、新加坡著名甜點師許惠玲（Tarte by Cheryl Koh）等，一起體驗烹煮佳餚，共有17個場次的「線上廚藝大師班」免費互動教學與星廚切磋廚藝。

民眾也可參加「虛擬美食導覽」，深度遊覽牛車水、加東和如切等地，近距離感受新加坡文化脈絡，探索鮮為人知的特色餐廳，不用出國也能「嘗遍」豐富多彩的特色美食，享受如置身新加坡般的美食文化旅程。

(中時 )