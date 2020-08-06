前高雄市長韓國瑜被罷免後，除了上月前往花蓮出席新城鄉長何禮臺母喪，一直深居簡出，在雲林過著愜意生活。今天有網友貼出韓國瑜野生照，韓國瑜正與友人喝咖啡，韓粉看到急問：在哪兒？

韓國瑜上次現身，是前往花蓮新城鄉嘉里村，向鄉長何禮臺母親拈香致意。被網友發現，「韓總終於變胖了」。

網友今天則在臉書社團「護韓後援會」貼出一張照片，要網友猜猜看，這是誰的背影？韓粉馬上猜出是野生韓國瑜。韓粉也急問，在哪兒？該網友回應說，「在雲林與友人喝咖啡。」

網友紛紛貼文表示，「無官一身輕。」、「好久不見了！」、「好想去雲林找他哦。」、「親愛的韓總想你了。」、「最熟悉的背影～」、「韓市長的背影啊！」、「我們一直都在嘸離開，永遠支持韓國瑜到底！」、「永遠支持正義、清廉、苦民所苦的韓國瑜。我們等韓國瑜的穿雲箭，一起再出發。韓國瑜，加油！」不過也有韓粉認為背影不像韓國瑜。

(中時新聞網)