新北市政府教育局「創新教育加速器計畫」的引領下，中和高中、新莊國中、光仁中學等3所學校展開符合108課綱之資訊領域精神的「3＋3＋3資訊直播大挑戰計劃」。（中和高中提供）

新北市政府教育局「創新教育加速器計畫」的引領下，中和高中、新莊國中、光仁中學等3所學校展開符合108課綱之資訊領域精神的「3＋3＋3資訊直播大挑戰計劃」！計畫在資策會指導下，第一次上課採直播方式，分別在光仁中學、中和高中分3間電腦教室進行，參加此次課程新莊國中資優班學生，也在教室內一起互動上課。

隨著108新課綱上路，教學的場域與內涵已漸朝向「跨校、跨界、跨領域」的方向出發，故本次計畫的系統是以資策會的CoreLab平台，規劃《APCS課程入門及題目實作》，再藉由現場指導的資策會游函諺博士及3校資訊老師共備後，由新莊國中國一學生孫偉峻上台擔任講授師資，孫偉峻雖是國中一年級學生，資訊能力相當不錯，此一設計也呼應了同儕教學相長的教育互動學習。

資策會游函諺博士表示，新北市政府教育局的加速器計畫，能引領全國風氣之先，藉由本計畫，可以培育出種子學生，正是資訊直播教學的最佳途徑，未來可以朝向採《無遠弗屆》的方式，以此辦理經驗，推展至全台各個學校。

中和高中柯雅菱校長表示，新北市資源豐富，學生勤勉好學，經過本次團隊討論後，希望日後能因應新考招《APCS》的重要及需求，透過計畫執行，應該能培育出「APCS新北市代表隊」

新莊國中呂秋萍校長也表示，一般而言學生愛上電腦課，若能在本計畫中共備研發課程，提升學生「運算思維」的能力，鼓勵現行國中資優方案的同學參加，可以進一步結合專題研究，受益良多！最後光仁中學陳盈盈校長表示，資訊教育的課程規劃可在學校的課程發展會議中提出，讓教師共備與教師增能的成果展現，更加造福到莘莘學子！

計畫主持人陳懷德表示，當初所提的「3＋3＋3資訊直播大挑戰」構想，其初始就是發現學生在學習資訊領域的「運算思維」內容時，的確有一些同學能率先搞清楚其中的邏輯，進而利用程式語言設計出好玩的遊戲（如井字遊戲、滑塊拼圖等）；也解決數學問題（如隨便輸入一個數，就可找出因數、畢氏定理等）的功效！故決定翻轉教育，從老師在台上的教導模式、改由學生上台發表的互動模式，增加了學生參與與學習的效度。

國一參與此計畫的孫偉峻表示：很感謝老師給予這個機會，能上台說明並展現資訊學習的成果，一開始很緊張，因為除了面對一些新莊國中資優班學長外，居然還有近30位中和高中的學長，他們才是高手呀！有些學長的APCS（大學程式設計先修檢測）成績還到4級！

(中時 )