金沙鎮金鑽進士大道工程，遭后水頭農民質疑設計規畫不當之二。（縣府提供）

縣府工務處今天召開說明會，聽取各方不同的意見之一。（縣府提供）

縣府工務處今天召開說明會，聽取各方不同的意見之二。（縣府提供）

金門金沙鎮金鑽進士大道工程，遭后水頭農民質疑設計規畫不當，縣府工務處今（6）日決定暫停橋面區段施工，在溝通各方不同意見，取得共識後再行復工。

后水頭居民質疑當地「無名橋」8號抬升2公尺，將造成當地7條農路完全失去功能，過高的路面也會帶來南側農田淹水的問題，不但規畫設計不符當地需求，且有侵占民地置放工程廢土之虞，因此在今天縣府召開的說明會中，強烈要求施工單位先行停工，待溝通改善後再行施作。

縣議員董森堡團隊日前赴工地現場與后水頭居民會勘，在諮詢相關水利專家後，也要求主管單位提出10年來的溪水流量、道路車流量、細部設計圖等相關的正確數據釋疑。

董森堡指出，這項工程的經費高達1億8000萬元，設計費也有3700多萬元，但規畫設計單位卻未完全了解當地的水文環境、地理地貌，還要求農民退耕1公尺農地，因此造成土地糾紛疑慮。

董森堡也質疑，承接金鑽進士大道規畫設計的業者近年在金門承接標案金額高達2億餘萬元，其中包括105、106、108等3個年度的金門縣道路及零星工程案，這回設計出來的道路工程卻完全不符當地居民的需求，更未事先與居民做好溝通，讓人無法接受。

縣府工務處則表示，該案是依照經濟部水利署相關計畫，包括上、下游通洪能力的評估來規畫設計，在今天的說明會中，各方仍有不同意見和看法，最後達成先暫緩橋面該區段之施工，並將民眾的意見納人工程修正參考的共識，在完成後續修正方案後，還會再向民眾做進一步說明。

(中時 )