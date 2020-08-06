陸代表團訪索馬利蘭 我外交部：與索國互動密切 21:032020/08/06 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部發言人歐江安(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外電報導指出，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）8月1日接見中國外交部代表團，中方以提供基礎建設為籌碼，誘惑索國與台灣斷絕關係，但遭拒絕。對此，外交部表示，已注意近日索馬利蘭媒體的相關報導，我國與索國外交部互動密切，雙方持續就互設代表處及未來各項有利民生的合作計畫進行磋商。臺索溝通管道暢通，充分交換資訊，關係友好。鑒於中國從未停止打壓臺灣的國際空間，我國將持續密切關注情勢發展，並與理念相近國家就區域情勢交換意見。 (中時 ) #索馬利蘭 #外交部 #代表團 #索國 #互動 也許您會感興趣 推薦閱讀 美衛生部長將來訪 蘇揆：台防疫獲世界肯定 11:262020/08/06 生活 陸駐瑞士使館聲明 駁瑞涉港言論 09:252020/08/06 兩岸 外交部證實！救援馬萊塔省人道醫療物資 遭索國中央政府扣留 16:232020/08/06 政治 駁斥陸委會聲明 陸生籲：政客勿惡意欺騙台灣民眾 09:552020/08/06 生活 陸大使會見索馬利蘭高級官員 仍在等待會晤總統 22:002020/08/05 國際 連戰追思 李登輝貢獻長存我心 04:102020/08/06 政治要聞 不跟美國了 澳總理稱無證據禁抖音國際版 07:102020/08/06 國際 澳示警 陸美不排除爆發熱戰 04:102020/08/06 國際大事 劉以豪與「新版杉菜」沈月尬戲80天 殺青酒粉絲集結變慶生宴 20:072020/08/06 娛樂 Amadeus聊天機器人開始說中文 向亞洲客戶說「您好！」 09:392020/08/06 財經 政治熱門新聞 新科立委最新民調出爐 第一名居然是她 - 政治 根本只是怯戰神！賴品妤怒轟黃國昌：秋什麼秋？ - 政治 攻擊韓的人現形了 夏春湧諷：他們不止怕韓 更怕被關到死 - 政治 進化了？觀察陳其邁團隊舉動 羅友志預言補選票數差距 - 政治 網友拍到野生韓國瑜 韓粉急問：在哪兒？ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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