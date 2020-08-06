外電報導指出，索馬利蘭總統阿布迪（Muse Bihi Abdi）8月1日接見中國外交部代表團，中方以提供基礎建設為籌碼，誘惑索國與台灣斷絕關係，但遭拒絕。對此，外交部表示，已注意近日索馬利蘭媒體的相關報導，我國與索國外交部互動密切，雙方持續就互設代表處及未來各項有利民生的合作計畫進行磋商。臺索溝通管道暢通，充分交換資訊，關係友好。鑒於中國從未停止打壓臺灣的國際空間，我國將持續密切關注情勢發展，並與理念相近國家就區域情勢交換意見。

(中時 )