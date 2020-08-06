新聞深喉嚨 拜神明、嗑六法全書也沒用！ 年前講完年後打臉 清廉才是王道！

捲入SOGO收賄案的時代力量前黨主席徐永明，在黨內壓力下，主動宣布退黨，而時代力量秘書長陳志明日前在臉書上發文稱，徐是「黨發不出黨工薪水，去借錢來發」，此話一出，立刻掀起外界關注。對此，國民黨台北市議員戴錫欽在政論節目中則痛批，「就我在政治圈，我覺得不可能也不需要」。

戴錫欽在政論節目「新聞深喉嚨」中談到，為什麼同樣涉案有人交保、有人沒有，從前太平洋流通公司董事長李恆隆短暫跟媒體接觸的過程中，發現他對蘇震清事極力開脫的，而且等於是讚譽有加的，對他表現相對肯定，可是對徐永明表現，顯然讓人覺得他是不太滿意的，甚至在有些跟媒體互動的狀況，還講了對徐永明很傷的話，例如什麼明的不收、暗的收。

戴錫欽說，從李恆隆態度跟對徐永明發言，很可能像大家說的他可能有期約，可是徐永明到底是不是有拿到錢，可能是問號，這也是檢調必須去追查的，到底金流有沒有拿到，以及匯入黨中央100萬到底來自哪裡。

在節目中，戴錫欽進一步透露，先不要說政黨補助款有沒有辦法讓時代力維持黨基本的開銷跟人事費用，「據我所知，從太陽花之後到2016正式組成政黨後，這些政壇新貴們跟企業界互動沒有少過，很多企業欣賞他們，不管是太陽花表現，甚至成立新政黨，且他們當時以小綠自居，希望能夠走出有別於民進黨不同氣象，你說跟企業互動過程中，會因為人事費用的不足，要去調個100、200萬，還要跟執政黨的某部長去調錢，就我在政治圈，我覺得不可能也不需要。」

戴錫欽直言，更不要說徐永明做為一個在野黨黨主席，去跟執政黨的部會首長去調錢，這就是政黨分際跟拿捏上面，還有政治倫理上面都非常不恰當，「再怎樣不相信他們企業界沒有朋友，且未來被看好的新興政黨，要跟企業界調100、200萬沒有困難，沒有必要到說去跟執政黨或部會首長調錢，分際拿捏不清楚，很匪夷所思」。

(中時新聞網)