英國政府坦承，先前為提供前線醫護人員使用，而購入的5千片醫療用口罩，因為不合乎要求，全部不適用，已經全面召回。

由於這批口罩，是英國政府與投資公司Ayanda Capital，所簽訂的2.52億英鎊醫療用品合約的一部分，這下出包，已經有兩個非營利組織，針對政府採購合約尋求司法審查。法律文件顯示，這批口罩都是耳掛式，而非繫繩式，醫護憂心可能不夠貼，又無法適當調整，因此不能供國家醫療保健服務（NHS）的醫護人員在醫院使用。

維護醫師病人權益的EveryDoctor，以及為大眾利益維權法律團體Good Law Project，均致函英國政府的法律部門，後者已提出法律質疑。強森內閣拒絕就正在進行的法律程序發表評論，發言人僅表示，政府在全球大流行病爆發期間，一直努力不懈，以提供個人防護裝備（PPE）給前線醫護。

在這樁採購案之間牽線的，是英國國貿部顧問米爾斯，他同時也是Ayanda Capital的董事。不過米爾斯告訴英國廣播公司（BBC），他擔任政府顧問的職務和政府選擇與該公司簽約無關。

據Good Law Project估計，這批口罩價值約1.56億到1.77億英鎊（約台幣62億到70億元）。

(中時 )