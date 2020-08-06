印度洋上的馬爾地夫，以其美麗的海岸聞名於世，許多人都驚嘆於湛藍的海水與潔白的海灘，視為遠離塵囂的旅遊聖地。然而馬爾地夫並未逃出文明世界的污染，科學家發現，當地周邊水域中的微塑膠污染量是世界上最高的，這些無法分解的微塑膠，正在嚴重扼殺珊瑚礁與的海洋生物，當然也威脅島嶼社區的生計。

物理學網(phys.org)報導，微塑膠是指長度小於5公釐以下的塑膠垃圾，是從塑膠瓶、紡織品衣物、塑膠袋等等人造物質，被外力所裂解成小碎片，隨著時間的流逝，它們變成肉眼都很難看到的微粒，就可能被海洋生物給吃下，卻無法被消化。

澳洲佛雷德斯大學（Flinders University）的海洋科學家，記錄了法迪福盧環礁(Lhaviyani Atoll)，人口最多的奈夫魯（Naifaru）沿海22個地點沙子中的塑膠污染均值，以確定該島周圍有多少微塑膠。

首席研究員托比‧帕蒂（Toby Patti）說，微塑膠高度集中在奈法魯附近的水域中。

她說：「在馬爾地夫奈法魯發現的微塑膠濃度為每公斤55 ~1127.5顆，比人口眾多的印度南部泰米爾納德邦(Tamil Nadu)，所發現的微塑膠濃度每公斤3~611顆還要更高，而馬爾地夫其他島嶼，污染值為每公斤197~822顆。

這些微塑膠怎麼來？很可能是來自印度洋其他鄰國，以及馬爾地夫自己的土地開墾政策而來，由於當地污水處理系統並不健全，微塑膠也就特別高。

凱倫·伯克·達席爾瓦（Karen Burke Da Silva）教授說，馬爾地夫的垃圾處理很落後，無法跟上人口增長和發展步伐。過去十年來，島上產生的廢物增加了58％ ，但沒有相應的處理技術。

其實，這不只是馬爾地夫的污染事件，而是全地球的生態危機。愈來愈多科學家查覺微塑膠汙染，許多魚類、蝦類與海鳥體內，都有發現大量微塑膠粒，它們會造成生物腸胃道的失靈與受損，而造成這種問題的人類，仍然對此束手無策。

(中時新聞網)