美國總統川普日前上《福斯新聞》接受專訪，指稱孩童對新冠病毒「幾乎免疫」，該讓學校重新開放，臉書與推特這兩大社群平台開鍘，5日以違反規定散播有害防疫的不實訊息為由，將該支影片貼文移除。據分析公司CrowdTangle指出，在臉書刪除川普影片前，已有約45萬人次瀏覽過。

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