臉書推特對川普影片開鍘 21:092020/08/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普日前上《福斯新聞》接受專訪，指稱孩童對新冠病毒「幾乎免疫」，該讓學校重新開放，臉書與推特這兩大社群平台開鍘，5日以違反規定散播有害防疫的不實訊息為由，將該支影片貼文移除。據分析公司CrowdTangle指出，在臉書刪除川普影片前，已有約45萬人次瀏覽過。 (工商 ) #臉書 #川普 #開鍘 #影片 #移除 也許您會感興趣 推薦閱讀 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 14:362020/08/06 財經 連臉書也看不下去 首次刪除川普疫情假訊息 11:332020/08/06 國際 不跟美國了 澳總理稱無證據禁抖音國際版 07:102020/08/06 國際 《國際產業》正面迎戰抖音 臉書推出Reels 12:502020/08/06 財經 1分鐘看世界》傳微軟出價9千億收購TikTok 臉書首次對川普祭刪文處置 12:542020/08/06 國際 金錢豹酒女撞死烘焙師 3年後獄中考上烘培執照寫信賠罪 15:022020/08/06 社會 臉書也是山寨王 盤點它曾經抄襲過軟體真不少 17:212020/08/06 財經 上廁所沒辦法沖水 一開水箱竟竄出1M活蛇瞪眼對視 17:502020/08/06 時事 川普為封殺華為威脅強森：不惜斬斷美英合作關係 22:292020/08/06 國際 川普強壓TikTok交易還要收中間費 專家：堪比黑手黨 10:522020/08/06 國際 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 華為包下聯發科高階晶片 其它陸手機廠只能跳腳 - 財經 中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難 - 財經 建外送車隊、開5坪小店 欣葉再走60年的反脆弱盤算 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。