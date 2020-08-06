英國央行（BOE）6日公布最新貨幣決策，讓利率停留原地，且一致否決擴大購債規模。BOE表示經濟回復到疫情爆發前水準所需時間，恐怕會比預期長，起碼要等到明年底。BOE同時警告實施負利率的風險，認為提振經濟的效果不大。

英國央行公布決策後，英鎊兌美元升值多達0.5％，來到兌1.3184美元，觸及3月9日來的五個月新高。

英國央行貨幣政策委員會（MPC）周四一致同意，基準利率凍結在0.1％。自新冠疫情爆發後，BOE已2度降息，從0.75％砍到目前的歷史低檔。

此外MPC無異議否決擴大購債方案，資產購買機制（APF）總規模仍舊維持在7,450億英鎊，央行6月間才宣布過加碼購債1,000億英鎊。

BOE曾於5月預言，英國經濟可望在明年下半反彈，回復到疫情肆虐前的水準，但周四又轉趨保守，表示起碼要等到明年第4季。

針對歐洲央行與日本央行之多年的負利率，BOE官員透露無動用此工具的計畫。他們考量到銀行已蒙受疫情相關損失，實施負利率恐進一步侵蝕銀行獲利，質疑其提振經濟的成效。

BOE預期英國今年全年GDP萎縮9.5％，將是99年來最糟紀錄。不過衰幅比5月預期的14％和緩，若5月估值不幸言中，是逾300年來最慘表現。

BOE同時預估今年失業率，年底前料升至7.5％高點，雖是目前水位的近二倍，但相較先前的逼近10％估值明顯下修。

從這些經濟預測來看，BOE認為通膨率可能會在這個月跌到負值，接下來幾年再回溫到2％附近，2023年升至2.2％。

BOE指出，英國經濟復甦「端賴疫情態勢發展，採取的公衛措施，以及政府、家庭及企業如何應對。」央行重申會持續監控局勢，隨時因應情況調整貨幣政策。

除疫情變數外，英國另一個要闖的難關是與歐盟的脫歐貿易談判，目前進展不甚順利。萬一談判破局，英國在年底脫歐過渡期結束後，將面臨無協議脫歐，勢必對英國經濟又是一記重擊。

(工商 )