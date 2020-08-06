發燒、拉肚子是小孩常見症狀，但這些症狀嚴重的話有可能休克甚至死亡。小兒科急診醫師吳昌騰日前臉書上分享，幾年前有個女童看了兩次門診都被診斷是一般的腸胃感冒，沒想到，他在女童身上看到了疹子，才驚覺病情不妙，果然女童最終還是不治身亡。

吳昌騰在臉書《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》上分享，曾經遇過一個女童，送來醫院時就已嚴重休克，女童媽媽哭著對他說，「妹妹四天前和昨天都看過門診，醫生都說是一般的腸胃型感冒，妹妹也有吃醫生開立的藥」。

吳昌騰檢查了女童身體，竟在大腿兩側上看見明顯疹子且腹部已經開始隆起，此時他驚覺女童病情不妙，恐怕連當晚都會過不去，由於病人隨時都會有生命危險，因此吳昌騰當下就立刻安排女童住進加護病房。

「我永遠都記得我那六個小時奮戰過程」，吳昌騰透露，當時他給了女童強心針、升壓劑，也給了立即性的廣效抗生素，然而女童最後卻還是在晚上10點多過世，而吳昌騰也確認女童是遭到「綠膿桿菌感染」。

吳昌騰說明，感染綠膿桿菌的幼兒，常常早上看來還算好，只是有些發燒、拉肚子，下午就病情惡化送急診，到院後立即推進加護病房，有的到晚上就病危，部分孩子更是腹瀉到腸子破裂，但他也提到，只要用對抗生素，及時使用注射型的抗革蘭氏陰性菌抗生素，仍會有機會救回。

(中時新聞網)