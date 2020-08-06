西醫把胃食道逆流視為病因，中醫卻把它當成結果，便秘、性子急脾氣大、吃錯東西，都可能是原因。中醫依成因把胃食道逆流分成4種，對症下藥，效果相當好。

電視台企劃製作小J是出了名的拚命，無論勇闖槍林彈雨的中東地區，或走進滿是蚊蠅的難民營採訪，個頭嬌小的她完全沒在怕，但她卻很怕突如其來的「火燒心」。

「胃酸、唾液直接衝到喉嚨再回去，整個胃、食道甚至後背都有燒灼感，有時還會呼吸困難……我不敢吃東西，因為怕胃會反芻，一打嗝食物就噴出來，」她回憶去年開始出現胃食道逆流，原以為是胃痛，吃胃藥仍繼續胃酸上逆，硬撐了半年，直到朋友警告她這樣下去可能會造成食道傷害，她才去就醫。

西藥改善了胃酸逆流，但肚子鼓脹得厲害、食不下嚥，服用中藥後才好轉，「我的胃食道逆流吃西藥7天才停，怎麼吃中藥1天就好？」她對於中醫治療胃食道逆流的療效快速，感到好奇與訝異。

噁心、打嗝、吐酸水、伴隨胸口灼熱感、起床口苦、咳嗽等胃食道逆流症狀，中醫認為起因於「脾主升、胃主降」的功能失衡。

「就像工廠的生產線壞掉，不能往下送，」傳愛經典中醫診所院長莊志瑜指出，中醫的脾胃類似消化系統，負責消化及運送食物，脾的作用是把食物消化及吸收，胃則儲存食物，脾胃相輔相成，推動食物及養分往下輸送，一旦失靈，就會造成氣體及食物拚命往上衝。

中醫治病以脾胃為本 打通人體最重要的樞紐

中醫視脾胃為支持人體最重要的樞紐，長期以來一直是中醫治病的核心，也是強項，有不少人會因胃脹氣或消化不良求助中醫。

胃食道逆流在中醫治療效果明顯，不難處理。「中醫治病以脾胃為本，把脾胃的代謝消化功能治好，身體才會好。而治脾胃病也是中醫師的基本能力，」台中市中醫師公會理事長曹榮穎說，有次30多位中醫師齊聚討論中醫治療哪些疾病最有效果、患者回饋反應佳，結果「胃食道逆流是其中較有共識的病種之一，」他說。因此自7月22日起，全台近3千家中醫診所掛起「火燒心看中醫真有效」紅布條，協助民眾擺脫胃食道逆流困擾。

他認為，中醫較能控制胃食道逆流造成的生理不適，如噁心、胃酸過多、消化不良及氣逆等狀況，譬如常用的烏賊加貝母的貝母散，類似西藥抑酸劑能抑制胃酸分泌，20多年前就發表在國際期刊。

另外還有直接針對改善賁門狀況的吳茱萸湯，成分有生薑、大棗，除了可止嘔，還有溫補效果，「讓賁門可以變得靈敏，關得比較好，胃酸也不會倒流，」曹榮穎指出。

中醫認為有些胃偏虛寒的人會出現食慾不振、有氣無力、排便不順等狀況，吳茱萸湯可以溫補偏虛寒的冷底胃，減少胃酸逆流，效果相當於胃食道逆流常用藥物氫離子幫浦抑制劑，甚至可以維持更久，這份研究刊登在《植物藥物（Phytomedicine）》期刊。

胃食道逆流只是果 中醫找出源頭才能真正治病

西醫把胃食道逆流當成病因，但中醫把胃食道逆流視為結果，層層爬梳出原因。

「同一種疾病，中醫思路較廣，有7、8種可能性，」中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚說，最常見的是情緒問題，如肝氣不順影響胃的運作失調、脾胃本身較虛弱，或是合併便秘、傷食（飲食不節制），並非單一原因引起，處理起來也不一樣。

譬如她常會問胃食道逆流患者的排便狀況如何？如果經常便秘、大便不通暢，就像水管堵住一樣，也會導致氣往上跑、胃酸上逆。

另外，像胃裡的氣不上不下卡在肚子中間，一直想打嗝或拉肚子，是比較複雜的狀況，楊淑媚說，這時會利用辛開苦降的中藥如半夏瀉心湯來輔助調節氣的升降：辛味的藥可讓讓氣往上開，苦味的藥則能將氣往下降，也就是排氣，藉此解開腸胃糾結的狀況。

【4型人易火燒心，中醫對症有解】

（圖片來源：康健編輯部）

成因：肝與胃彼此影響，性子急、容易生悶氣的人，會出現肝氣不順的狀況，同時也會影響胃的運作，類似自律神經失調，產生如反胃、噁心等症狀。

解方：用疏肝理氣的藥物使情緒平靜；另外用胃降逆藥讓胃氣可以順利往下。平常可以適度運動如健走或慢跑，或飲用陳皮玫瑰花茶飲（見57頁食譜），來紓解心情煩悶。

（圖片來源：康健編輯部）

成因：身體內外的濕排不出去，也會阻礙脾胃功能運轉，不但會覺得肚子脹得難受，如果原本胃又不好，胃酸更容易往上跑。

解方：使用排除胃濕或清胃熱的藥如黃連等，改善胃的濕熱狀況；或用黨參、四君子湯補養脾胃，強化脾胃功能、排除身體多餘濕氣。

（圖片來源：康健編輯部）

成因：吃太飽、太快或太甜、太油膩，在中醫來說是「傷食」，很容易造成飲食停積，影響賁門張力，引發胃酸逆流。如麵包、蛋糕等糖分較高的精緻食物，會讓腸胃蠕動變慢、消化不良。

解方：使用消食導滯藥，如神麴、山楂、麥芽、雞內金等，化解積聚在胃裡的食物與氣體。平時儘量選擇好消化的食物，如果正在胃酸逆流，要避開咖啡、茶等刺激物。專心吃飯、細嚼慢嚥、飯後多走動，睡前2小時不再進食。

（圖片來源：康健編輯部）

成因：通常是久病造成，胃食道逆流反覆發作超過3年。這類人白白胖胖，體力較差、容

易累，講話比較小聲，也容易流汗。

解方：由於患者本身體質虛弱，不適用清胃熱胃火，這時會使用補脾益氣藥如黨參、白朮、茯苓、山藥、黃芪，增加脾胃動能。

(中時新聞網)