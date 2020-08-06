總統蔡英文與衛福部長陳時中今（6日）晚出席「西藥商業同業公會全國聯合會理事長榮任餐會」，雙雙表達藥界在這次防疫工作有重大貢獻，確保醫療體系得以運作及維持。

陳時中致詞時表示，這段期間要特別向藥師朋友們表達感謝，2日6日起開始口罩實名制，回想那時候7天2片，我們很痛苦，第一線的人更痛苦，到4月9日走到14天9片，還是覺得不足夠，排隊買口罩的人，比配給口罩的量更多，面對民眾排隊的不愉快，我們都能體會，大家幫政府、幫全民挺過來，走過口罩供應最困難的時期，讓口罩國家隊把供應量提升。

新任理事長施政宏表示，台灣防疫的軟實力讓全世界先進國家肯定，台灣民眾免於新冠病毒的恐慌，歸功於政府有效的宣導，勤洗手、出入公共場合必須戴口罩以及口罩實名制，讓所有口罩的資源分配非常明確，同時讓衛教更向下扎根，都有賴蔡總統明確的政策以及陳部長的落實。

(中時 )