近日大陸廣東省廣州市海珠湧大橋正式通車，中間有個突兀的「釘子戶」引發關注，從空中俯瞰，兩車道之間夾著民房，就像人的眼睛，由此被網友稱為「海珠之眼」，還吸引了不少人前來圍觀打卡。這個釘子戶屋主在媒體的注目下出面受訪，他表示，他並未因拆遷而漫天要價，主要因為拆遷安置房位置在太平間旁，他不滿意因而拒絕搬遷。

據《南方網》報導，海珠湧大橋在廣州海珠區環島路上，大橋通車後為民眾出行提供很大的方便，而海珠之眼卻引來一些民眾的責難，認為這樣以一己私利阻礙公共利益的行為「很痛心」。但是政府部門沒有強拆，也就承認了對方的合法性。相關部門既沒有斷水電，還在橋下留了出入口。

夾在車道中間，日夜車聲隆隆，出入也不方便，網友議論稱，住著應該也很難受，但現在橋已建成，沒人願意再找釘子戶談了。（圖／南方網）

房子的住戶表示，「這事都十年了，十年來都解決不了的難題。給我們看過太平間隔壁的安置房，就這麼簡單了。」「我講過不是要錢了，你給我400萬(人民幣)，我也不要。我只想要安置房。」

報導指出，住在路中間應該也不太安心，來來往往的車輛，白天黑夜的光是汽車的轟鳴聲就足以失眠。最重要的就是現在要跟開發商談，對方也不見願意。

網友們對此議論很多，很多人提供各種替代方案，也有人提供聽來的各種釘子戶與開發商談判細節。有網民認為屋主過於固執，有人認為是貪心，不過對於未來處理方式結論都差不多：路都已經蓋成這樣了，只好留給時間去解決。

(中時新聞網)