台南後壁崁頂社區6日舉行「放火馬」儀式。（劉秀芬攝）

台南後壁崁頂社區6日舉行「放火馬」儀式。（劉秀芬攝）

經過地方人士6年不斷爭取，台南後壁「崁頂放火馬」民俗活動終於通過台南市無形文化資產審議，台南市長黃偉哲（左）6日到場頒發文化資產登錄證書。（劉秀芬攝）

台南後壁「崁頂放火馬」民俗活動通過台南市無形文化資產審議，台南市長黃偉哲（左）6日到場頒發文化資產登錄證書，也參與放火馬儀式。（劉秀芬攝）

台南後壁「崁頂放火馬」民俗活動通過台南市無形文化資產審議，台南市長黃偉哲6日到場頒發文化資產登錄證書。（劉秀芬攝）

遵循百年民俗傳統，台南後壁崁頂地區的鄉親6日舉行「放火馬」儀式，告慰當地冤魂，經過地方人士6年不斷爭取，此特色民俗終於通過台南市無形文化資產審議，台南市長黃偉哲也到場頒發文化資產登錄證書。

崁頂放火馬的源起有2種版本，相傳崁頂聚落以北的舊八掌溪河道，曾為清代台灣3大民變之一「戴潮春事件」古戰場；而地方現存有「林進避崩埤」，傳是清末盜匪襲擊運銀官兵、盜匪搶庄遭崁頂壯丁襲殺事件，皆指當地曾經殺戮、陰魂冤氣甚重。

「池王爺有食，冤魂亦有食」，當時庄內仕紳共商對策，請當地信仰中心勸善堂池府王爺出面調解，此後村落恢復平靜。此後庄民依池王爺指示，於每年農曆6月17日池王聖誕前一天舉行放火馬祭典，感念池府千歲恩威，並燃放火馬以為冤魂前往陰間之腳力。

每年的放火馬祭典，由崁頂勸善堂主辦，是當地居民重要信仰活動，除了慶祝王爺聖誕，博杯產生新的爐主，並有廟會酬神、鮮花素果遙祭亡靈，下午由神明降駕扶乩，指示施放火馬時間。

火馬是以木架、竹架、紅紙糊成馬型，體型有大有小，並於馬背和底座四周放置蜂炮、沖天炮、煙火，儀式開始後，先點燃蜂炮，震耳欲聾的蜂炮發射完後，再點火將馬燃燒送給亡靈。今年民眾贊助還願的火馬大小共有36隻，比去年31隻更多。

黃偉哲表示，有形的文化有其壽命，一定時間內會損壞，無形的文化資產可以一代傳一代傳承保存下來，感謝崁頂的鄉親努力，讓優良的無形的文化資產可以保留下來。

勸善堂主委黃啟明表示，崁頂放火馬民俗有上百年歷史，是當地的文化特色，經過6年爭取，終於列入台南市無形文化資產，往後會舉辦更多相關活動，讓民眾更深入認識崁頂放火馬民俗、珍惜台灣的宗教文化。

(中時 )