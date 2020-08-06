民進黨高市長補選候選人陳其邁接受電台訪問時表示，2018年市長落選時，在車上打電話給韓國瑜，告知他等下大概會先發表落選感言，並祝福韓當選後要好好做，韓當時回「好、好、好、好，大家愛與包容」。

陳其邁接受台北之音電台「羅友志嗆新聞」主持人羅友志專訪，談及2018年市長落選的心境。主持人問，當時有想到會輸嗎？陳其邁回答表示，政見辦論會後，民調幾乎是平手，到最後民調蠻接近的。當天落選後，他正在車上要去競選總部發表演說，當時因未預期會落選，幕僚也沒準備落選演講稿。

陳其邁接著說，在車上時，他打電話給韓國瑜，「國瑜兄，我就落選，大概我會先講...你當選要好好做，祝福啊！」告知他等下會發表落選感言，他先透露演說內容。那時韓國瑜大概很忙，回答說：「好、好、好、好，大家愛與包容」

陳其邁還提到跟韓國瑜在立法院的淵源，陳表示，當時他是幹事長，韓是國民黨副書記長，國民黨是多數的時候，難免會有一些抗爭。抗爭完了，又要協商法案，因此大家還有一些立法院同事情誼。曾為某個法案，韓還氣呼呼的，也會為了法案來請託。

(中時新聞網)