Google於本周一（3日）發布中階新機 Pixel 4a，另外Pixel 5 及 Pixel 4a 5G手機，相信亦會在不久後推出。最近官方更意外曝光手機預購日期，指最快會在10月8日開放預訂。

據外媒《9to5Google》報導，有網民在Google法國官方發布的公告中發現，官方提及Pixel 5和Pixel 4a 5G兩款手機，會於10月8日開始接受預訂。至今Google尚未正式透露手機預購時間，僅曾經表示會於今年秋季上市。消息傳出不久後，該公告已被刪除，官方亦沒有再進一步作出任何回應。

外媒認為，法國官網無意洩漏的消息，很有可能屬實，因Google通常選擇在10月定期發布新產品。Google曾於去年10月15日發布 Pixel 4，2018年10月9日發布Pixel 3以及2017年10月4日發布Pixel 2。因此，若今年選擇在10月8日發佈Pixel 5和Pixel 4a 5G，亦相當合理。

Google Pixel 4a現已在官網接受預訂，若Pixel 4a中階機未能滿足需求，用戶則可以再等待一段時間，期待Google推出更高階的 Pixel 5和 Pixel 4a 5G手機。

(中時新聞網)