德國6月製造業訂單勁升 連兩月上揚 21:442020/08/06 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國製造業訂單連續兩個月上揚。根據德國統計局6日公布，6月製造業訂單經日曆和價格調整後月增27.9％，大幅優於5月的增加10.4％，亦超越市場預估的月增11％。與前一年同期相比，6月調整後製造業訂單年減11.3％。 (工商 ) #上揚 #製造業訂單 #德國 #月增 #勁升 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》德國6月工業訂單大增 惟仍低於疫前水準 15:402020/08/06 財經 主計總處：7月CPI連跌6個月 但無通縮 17:102020/08/06 財經 《熱門族群》台塑四寶7月營收 嗅到谷底回溫訊號 14:322020/08/06 財經 《業績-電子零件》歐美解封、訂單回流 立凱電7月營收月增12倍 16:142020/08/06 財經 匯率期貨趨勢專欄－CRB指數上揚 有利澳幣漲升 04:102020/08/06 證券．權證 微軟MR頭盔Hololens2將在9月登台 一台要價10萬元 18:122020/08/06 財經 《半導體》雍智7月營收寫次高 Q3續締新猷可期 11:082020/08/06 財經 南部最大場就博會8月22、23日登場 15:062020/08/06 寶島 《光電股》遠距商機好補 圓展7月營收爆發 13:072020/08/06 財經 鴻海 7月營收重回4千億 04:102020/08/06 證券．權證 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 華為包下聯發科高階晶片 其它陸手機廠只能跳腳 - 財經 中國廠賣不賣？可成董座洪水樹陷入兩難 - 財經 建外送車隊、開5坪小店 欣葉再走60年的反脆弱盤算 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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