德國製造業訂單連續兩個月上揚。根據德國統計局6日公布，6月製造業訂單經日曆和價格調整後月增27.9％，大幅優於5月的增加10.4％，亦超越市場預估的月增11％。與前一年同期相比，6月調整後製造業訂單年減11.3％。

(工商 )