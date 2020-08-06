開車上路如果不小心逆向，若是在一般平面道路，不要慌張保持冷靜，趕緊隨機應變，問題大多可以馬上解決，但如果逆向且不小心開上快速道路，該怎麼辦呢？一名駕駛日前日前在台65線遇到逆向車輛，想不到對方一路倒車狂飆，讓這名駕駛不禁佩服他的駕車技術。

黑色休旅車一路倒車下匝道(圖片取自/爆料公社)

網友在臉書社團「爆料公社」分享一段影片，時間是本月6日的凌晨1點46分，只見一輛黑色休旅車補不小心逆向開上台65線，原本休旅車駕駛打算就這樣逆向前進，但發現有前方有車，乾脆一不作二不休，開始高速倒車後退。

休旅車在台65線倒車高速狂飆大約33秒，直到開往下土城的匝道，終於順利離開快速道路，網友將驚險過程PO上網，隨即引起熱議，許多人笑翻說不知道這樣算不算三寶，畢竟他的倒車技術實在高超。

「我只想問，他脖子不會痠嗎」、「這樣倒車真的很強」、「雖然違規沒錯，但真的很好笑」、「幸好車輛不多，不然其實很危險」。至於該休旅車駕駛逆向上台65線，明顯違反《道路交通管理處罰條例》，可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

(中時新聞網)