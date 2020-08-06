近日網路上流傳一段影片，由大專院校體育總會主辦的「全國大專運彩系際盃」比賽中，朱姓主審在執法時做出不雅手勢，既不尊重主辦單位及參與球隊，也傷害了棒球運動。

中華棒協今（6）日在官網貼出公告指出，另經網友指證，日前於棒協所舉辦的「玉山盃青棒錦標賽」也有同樣情況。經協會查證後，確認朱姓裁判於擔任一壘審時也曾做出類似的不雅動作。

也因此，棒協今開會決議，即日起暫停該名裁判於協會舉辦的賽事擔任執法裁判任務；另外，棒協近期也將召開會議並做出適當處置。

(中時 )