手勢超不雅！棒協暫停朱姓裁判執法 22:012020/08/06 中時 廖德修 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱姓裁判在運彩大專系際盃比賽執法時手勢確實不雅。（影片擷圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日網路上流傳一段影片，由大專院校體育總會主辦的「全國大專運彩系際盃」比賽中，朱姓主審在執法時做出不雅手勢，既不尊重主辦單位及參與球隊，也傷害了棒球運動。 中華棒協今（6）日在官網貼出公告指出，另經網友指證，日前於棒協所舉辦的「玉山盃青棒錦標賽」也有同樣情況。經協會查證後，確認朱姓裁判於擔任一壘審時也曾做出類似的不雅動作。 也因此，棒協今開會決議，即日起暫停該名裁判於協會舉辦的賽事擔任執法裁判任務；另外，棒協近期也將召開會議並做出適當處置。 中職》內野飛球爭議熱烈 中職聯盟迅速回應 (中時 ) #棒協 #朱姓裁判 #手勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 男子意圖跳河自殺 新店警及時救援 22:062020/08/06 寶島 2天撞死4人 彰警交通大執法 04:102020/08/04 地方新聞 境外生開放卻排除陸生 包正豪酸爆：太棒了 10:342020/08/06 政治 朱雪璋砍人遭判刑定讞逃亡 竟聲請再審要翻案 19:192020/08/04 社會 CBA》一息尚存！林書豪25分領軍北京扳平 22:192020/08/06 體育 鬥牛幼犬野性爆發咬爛3萬元沙發 超狂破壞力好驚人 22:212020/08/06 時事 東協紙尿褲廠泰昇 H1獲利年增41.7% 16:502020/08/05 財經 台股飆漲 朱士廷：像水柱上的球 04:102020/08/06 金融．稅務 壯闊東協．台商雄起－金融業新南向 成長驚人 04:102020/08/05 財經要聞 邱姓女大生發千字文向公車司機致歉 盼公車夾門事件落幕 16:402020/08/06 社會 體育熱門新聞 CBA》一息尚存！林書豪25分領軍北京扳平 - 體育 手勢超不雅！棒協暫停朱姓裁判執法 - 體育 日職》王柏融二軍連6戰敲安 0三振打擊率超恐怖 - 體育 CBA》易建聯G2打不打 廣東主帥放煙霧彈 - 體育 《時來運轉》退役不退休 台灣運彩助女壘國手再創新生涯 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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