大陸浙江高考一篇名為《生活在樹上》的作文獲得破天荒的滿分，文章曝光後卻在大陸網上引發爭論，就連大陸作家「網路鬼才」馬伯庸也批評「辭不配位」，文章流傳至台灣也引發討論，一名網友看完內容後，秒懂為何能拿滿分，但也表示「可憐哪，清代引經據典寫八股文的腐儒氣味都跑出來了」。

浙江高考一篇名為《生活在樹上》的作文獲得滿分，內文使用了大量常人不會使用的冷僻詞彙與引用各種名著，被浙江「教學月刊」公眾號公布後引發大陸網友熱烈討論，但不少人認為「譁眾取寵」、「猶如天書」，閱卷老師評價也兩極化，第一位閱卷老師只給39分，後面兩位卻直接給55分，最終審查更是直接給了滿分，閱卷大組教授點評「老到和晦澀同在，思維的深刻與穩當俱備」，引起爭議。

PTT有網友也特地翻出原文，表達自己看法。他指出，該名學生引用的段落都在書本中間，應該是真的有看過那些著作，但大量使用冷僻詞彙與引經據典拉高閱讀門檻，給閱卷老師乍看下「好像很厲害」的印象，就先贏了一半。

網友繼續說，該作文單就內容可以銜接起來，但把這些冷僻詞彙轉換為一般平日用語後，有7成都是湊篇幅的廢話。原PO指出，全文其實就是在製造一大坨的「魅」，讓老師看不懂，除魅完後剩下的東西相當模糊，也沒真正說明自己看法，「就是一股清代引經據典寫八股文的腐儒氣味都跑出來了」，好比大家寫「吃飯喝湯」，該學生硬要寫成「啖食喫湯」。原PO說，其實該名學生就算不掉書袋，也能表達出自己意思，但就是掉了一種「看不懂是你等級不夠」的炫學抬門檻概念。原PO批評，當寫文章不能暢所欲言表達自己思想時，就只能往文字的艱冷奇巧去鑽，簡單來說就是「精心雕琢的廢文」。

事實上該篇文章也引發大陸文學界熱烈討論，不少人跳出來抨擊，《中國青年報》首席評論員曹林也批評「不說人話的文章拿滿分，要讓教學生依照常識寫作的老師們情何以堪？又讓正常寫人話的考生作何感想？」，PTT鄉民們也紛紛留言：「堆砌辭藻 通篇不知所云」、「簡單來說就是包裝過的廢文」、「以高中生來說其實不錯，但就是太做作」、「內文其實很空洞」、「華麗的詞藻不是用來讓人難以閱讀的」、「用字艱深 但是結構和修辭上面一點都不華麗」、「與其說詞藻讓人難以閱讀,我更覺得是作者有點在賣弄文句」、「很多補習班老師也這樣教，只要這些浮華辭藻在作文中出現看起來高度就不一樣」。

(中時新聞網)