加拿大亞伯達省大城卡加利的動物園，由於疫情殃及國際航班，園內的大貓熊夫妻檔「大毛」和「二順」糧草來不及送達，為了小倆口的五臟廟，園方5月中旬曾表示，要把嬌客們送回故鄉大陸，比兩國原先協議的10年提早2年。但受到疫情拖累，夫妻倆至今還無法獲准國際旅行，糧食最快9月就要吃光了，令園方相當憂心。

2014年，現年12歲的大毛，與長牠1歲的二順，飄洋過海抵達加拿大，成為親善大使。牠們先在多倫多動物園度過4年光陰，之後生下愛情結晶「加盼盼」和「加悅悅」這雙龍鳳胎，小倆口於2018年3月移居落磯山區的卡加利動物園。

卡加利動物園過去從大陸空運竹子來款待二順與大毛，疫情爆發後，每周2趟的航班停飛，動物園想盡辦法為牠們張羅食物，卻碰上配送難題。有時竹子不夠新鮮，夫妻倆沒胃口，隨著竹子運送延遲，園方擔憂萬一第二波疫情來襲，恐怕讓熊熊的糧食危機加劇，才決定提早送二順與大毛回家。

誰知道近3個月過去，二順和大毛還是無法回家。園方目前只能從卑詩省採購新鮮竹子，預計供應將在9月用完。雖然夫妻倆健康狀況良好，但園方對牠們的健康放不下心，「我們的首要考量，還是每天能取得新鮮竹子，」動物園營運長羅耶爾表示，「我們不能忍受沒有保證的事，絕對不能說，『我們或許有能力餵飽兩隻大貓熊。』」

圓滾滾的大貓熊食量驚人，但又萬分挑食，幾乎只吃新鮮竹子。卡加利動物園表示，牠們每天要吃掉40公斤的竹子。

(中時 )