陳金鋒在脫下球衣後仍致力於推廣台灣運動，他擔任台灣運動產業博覽會代言人，今日現身松⼭⽂創園區與球迷一起參觀，還體驗了MINI BASEBALL迷你棒球展現好久不見的揮擊英姿。展覽也與陳金鋒有關，場內還有他在2017年世大運用來點燃聖火的簽名球棒，而逛了一圈後，陳金鋒對於獎牌最有感觸，呼籲民眾在這周快把握機會參觀。

台灣運動產業博覽會只到本周末，代言人陳金鋒⼒挺帶動觀展⼈潮，今日現身松⼭⽂創園區與球迷⼀同參觀，走過運種日常館、專業館、撼動館，到有關棒球歷史、科技的展區駐留較久，其中逛到嘉農與紅葉少棒展區時，陳金鋒仔細觀察，他也說這是他第一次看到紅葉少棒的歷史用品。

此外運博會還有展示旅外球員的球衣、球具，陳金鋒於2017年世大運開幕時，以「台灣巨砲」站上舞台豪邁揮棒，也為世大運點燃聖火，當時所用的球棒也在展覽中。展區有不少互動體驗區，經過MINI BASEBALL迷你棒球展區時，陳金鋒也「技癢」上場揮擊，在體驗遊戲中挑戰「困難」等級，敲出一支一壘安打。

陳金鋒以及他在2017年世大運開幕儀式所使用的球棒。（鄧心瑜攝）

逛了一圈，陳金鋒印象最深刻的就是獎牌，「這是過去、未來、現在的展覽，有看到楊傳廣前輩幫台灣拿到第一面獎牌，是不容易的事，還有很多選手為國爭光，拿到很多獎牌，令人感動。」陳金鋒也以自身經驗透露，「我本身也有打過奧運和各種比賽，要拿到這獎牌不容易，要和全世界競爭，是最有感觸的一部分。」

台灣運動產業博覽會只展出到9號，陳金鋒呼籲民眾把握機會來參觀，「有許多東西曾在電視上看到，但金牌放在你面前，更能感受到努力拿金牌確實不容易，是實體上的感受。」且展覽針對不同年齡層都有適合的展區，陳金鋒身為代言人，誇讚這是很正向的展覽，推薦給所有民眾。

此外主辦單位原本有安排陳金鋒體驗滑雪和跳舞機，不過他都笑笑在一旁觀看而已，他事後笑說，「那不是跳舞機啦，那是體能訓練，反應和速度的訓練，而滑雪是因為太久沒有運動，怕蹲不下來，所以沒有去試。」

陳金鋒參觀台灣運動產業博覽會。（台灣運動產業博覽會提供）

陳金鋒為展覽簽名。（台灣運動產業博覽會提供）

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