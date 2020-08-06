鑑於通膨展望仍大幅低於目標，巴西央行5日將基準Selic利率下調一碼，降至2％的歷史新低，同時不排除進一步降息的可能，以提振受新冠肺炎重擊的經濟。

巴西央行貨幣政策委員會將Selic利率由2.25％下調至2％，已連續第九次降息。

央行在聲明稿表示，基於審慎和財務穩定性考量，未來貨幣政策刺激的空間，即便有也不大。未來可能調整當前的貨幣刺激程度，步調將更為循序漸進。

根據巴西央行的周調查，經濟學家預估巴西2020年通膨率為1.63％，遠遠低於央行4％的目標，同時低於前周調查的1.67％。經濟學家預期2021年底的通膨率為3％，亦低於央行3.75％的目標。

調查顯示，巴西2020年國內生產毛額（GDP）估計緊縮5.66％，衰幅小於前周調查的5.77％，2021年經濟可望擴張3.5％。

聖保羅Ibmec商學院經濟學教授迪茲（Andre Diz）表示，央行已經快要沒有時間讓通膨接近2020年的目標，意味著央行現在必須降息，但鑑於當前環境不確定性，且影響可能要數個月才能感受到，下次降息不太可能發生在2020年。

迪茲指出，現在降息的話，央行仍可期待能影響2020年的通膨率。降息一碼符合央行在疫情期間採取漸進的貨幣政策。

巴西的經濟展望依舊疲軟，央行官員表示，政府需要控制支出，並加速經濟改革，以讓利率維持在低點。

巴西為全球新冠肺炎第二嚴峻的國家，僅次於美國，政府祭出額外的刺激措施，以減輕疫情對經濟的打擊。

根據惠譽（Fitch）調查，2020年底時，巴西的國家負債將躥升至GDP的94.9％，相較於2019年底的75.8％。聖保羅Infinity資產管理公司首席經濟學家維埃拉（Jason Vieira）指出，這可能對未來幾年的物價形成壓力。

(工商 )