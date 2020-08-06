民進黨立委賴品妤才砲轟黃國昌，把選區拱手讓人，根本是怯戰神，秋甚麼秋！不過馬上造到PTT網友嗆不就是靠爸？

曾任無黨籍立委林昶佐助理、現任民進黨立委的賴品妤表示，時力過去在學運期間叫學生做牛做馬，然後當年輕人理念不同，在別的政黨參選時，馬上變一張臉什麼話都說的出來，政二代出來辯論，抹黑公開的民調是假民調，甚至連「新北市第十二選區民調三分天下」這種天大的謊言都說的出口。

至於有時力支持者批評賴品妤是政二代，賴品妤炮轟時力，「有利用價值就是品妤、是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論」，政二代又怎麼樣，以前呼來喚去的政二代好使喚嗎」？

賴品妤也把矛頭指向前時力立委黃國昌「烙跑」，賴品妤表示，當初她在離選舉剩3個月時，一肩扛起康乃爾博士、台北大學法律系副教授烙跑的新北市第十二選區，黃的支持者卻一天到晚戰學歷，戰到整個選區拱手讓人，戰到你的學生當選，還要吃下一大票過去沒有做完的選服跟基礎建設，現在是很秋是不是？打假除怪才知戰神根本只是怯戰神，這群人現在是在秋什麼秋？

不過賴品妤立馬遭到PTT網友砲轟，「不要在裝傻了，賴品妤不靠爸不然是靠三小？靠她玩cosplay？靠她太陽花衝撞立法院？靠她當過林昶佐法案助理？」

網友舉出2020年立委選舉政治獻金收入及支出，光民進黨給的就200萬，營利事業捐贈的有280萬，最後還是超支80萬，超支的錢誰出的？

反觀在大安區落選的謝佩芬，民進黨就少給了50萬，營利事業捐贈更只有120萬，最後也超支了10萬。謝佩芬WIKI的簡介，畢業於哈佛大學法學院、甘迺迪政府學院雙碩士、國立台灣大學法律系法學組、政治學系政治理論組雙學士，並副修外文系與女性學程，具中華民國司法官與律師資格，以及美國紐約州律師資格。

謝佩芬學經歷就是全面勝過賴品妤，但不論資源、曝光都差賴品妤一截，謝佩芬是輸在哪？

(中時新聞網)