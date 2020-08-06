澎恰恰6日召開破產記者會，外界質疑動作背後用意，並點出沒向法院聲請破產的宣示不具法律效用，知名律師林智群見到澎恰恰破產消息也在臉書發文提醒民眾：「破產是要向法院聲請，法院核准，才會發生效力，不是開一個記者會宣布一下就可以。」對此澎恰恰的律師楊國宏表示，現階段還不考慮向法院聲請破產的動作，「我們先以協商為主，澎哥已拿了自己的房產出來，把債務還掉一半，他希望債權人可以多給他一點時間，讓他想辦法還清債務」。

為何不向法院聲請破產？楊國宏回應：「如果是直接朝《破產法》那方向去走，那是否代表未來你所有的債權會變成破產債權，所有的財產就會變成破產財產，再來分給這些破產債權，到最後所有的債權人是沒辦法滿足的，債權人也許只能拿到例如百分之二十、三十」。他提及很多人選擇走《破產法》，無債一身輕，但澎恰恰願意盡自己最大能力及誠意努力還債。

至於未來債務協商的方向，楊國宏表示：「後續動作現在不方便講，還沒討論到這麼細微，今天（6日）只是開了記者會，未來方向還需要討論，才能確定方向。」

(中時 )