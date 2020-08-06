台灣電子大廠投入醫療領域不遺餘力，華碩6日宣布與秀傳醫院共同成立AI醫療創新中心，協助秀傳整合院內大數據與秀傳亞洲遠距微創手術中心，加速AI臨床應用、打造AI醫療訓練中心，緯創醫學科技6日也與高雄榮總、中華電信三方簽署MOU，主攻國際醫療服務輸出案。

華碩與秀傳自2012年起已開始合作，至今雙方已經共同合作的項目包括百萬病歷上雲端、智慧病房、防疫手錶、遠距照護服務等，6日雙方宣佈成立華碩．秀傳AI醫療創新中心，由華碩營運長謝明傑、秀傳醫療體系執行長黃靖媛共同簽署合作協議。

華碩表示，將為AI醫療創新中心投入AI平台與AI團隊，整合秀傳累積至今的大數據、醫療資源，以及秀傳亞洲遠距微創手術中心經驗，以加速AI臨床應用，未來除了為秀傳建置AI醫療平台、定期舉辦醫用AI訓練外，也與計畫以秀傳醫療體系醫院為示範場域，打造國際級AI醫療訓練中心，促進台灣醫療數位轉型，期許華碩．秀傳AI醫療創新中心，能成為台灣醫療發展的推進器。

另外，緯創集團旗下緯創醫學科技，6日也宣布與高雄榮總、中華電信，三方簽署國際醫療服務輸出案合作備忘錄，宣示共組國際醫療服務海外拓展團隊，結合科技業技術能量、專業精實醫療以及5G前瞻應用，展現台灣智慧醫療科技實力。

緯創醫學科技表示，緯創除了擁有醫學專業與資訊技術，也融入醫療物聯網，希望能推動微型化醫學中心等級的雲端醫療平台，以實現後疫情時代的遠距醫療，並推出整合型數位病理平台，藉此打造精準醫療的大數據，此次攜手高雄榮總與中華電信，期能共創嶄新醫療服務生態圈、拓展海外市場。

(工商 )