新北市1名40歲的人妻，因無法再忍耐自己的破碎婚姻，她進而找尋2位離婚證人來為自己做證明。據了解，近來也有專業的離婚證人服務可以尋求，然而人妻卻不願花錢，卻是找了1位9旬熟男協助，但人妻也沒想到，這位熟男竟會她說，跟我開房間就幫你證明離婚。

台灣的《民法》第五節規定，離婚時必須要有2位證人才算數，因此衍生出專業的離婚證人，但是這名40歲的人妻，卻沒有尋求離婚證人的服務，而是找向1位9旬的熟男尋求協助，人妻未料想到的是，熟男竟向她求償上床嘿咻才會協助自己當離婚證人。人妻無奈之下，只能硬著頭皮與老男嘿咻，事後人妻心生不滿，竟然向老男提出強暴告訴。

法院傳喚偵訊時，根據監視畫面發現，人妻是主動與老男同進出摩鐵，並沒有被老男威脅等，而且完事後還與人妻老公用餐，因此全案被判定為無罪，老男也不需要向人妻支付任何的賠償金。

(中時新聞網)