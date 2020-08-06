美國上周初領失業金人數為118.6萬人，創下美國疫情大爆發以來最低水位，並遠低於經濟學家預測的142萬人，不過，ADP 和穆迪共同製作的美國7月「小非農」就業人數僅增加16.7萬人，遠低於外界預期的100萬人，顯示美國就業市場還未走出陰霾。美股周四(6日)開盤走跌30.7點、以27,170.82點開出，蘋果股價上揚，續戰歷史新高。

蘋果股價開盤一度上漲2.87美元、來到443.12美元，再度寫下新高紀錄。截至台北時間6日晚間9點50分，道瓊指數上漲11.14點或0.041%、暫報27,212.66點；標普500指數下跌3.84點或0.12%、暫報3,323.93點；那斯達克指數18.23 點或0.17%、暫報10,980.17點。

美國4大科技巨頭漲跌互現，蘋果股價上漲4.35美元或0.99%、暫報444.60美元；臉書股價0.87 美元或0.35%、暫報249.99美元；亞馬遜股價下跌31.33美元或0.98%、暫報3,173.70 美元；GOOGLE母公司Alphabet股價下跌1.09美元或0.074%、暫報1,478.00美元。微軟股價下跌0.32美元或0.15%、暫報212.62 美元；台積電ADR股價下跌0.73 美元或0.89%、暫報80.9美元。

(中時新聞網)