大陸外交部發言人華春瑩6日下午在推特上發文譴責美軍偵察機在廣東附近的頻繁活動，她指責美軍的行為「完全與自由航行無關」，「純粹的軍事挑釁、施壓與脅迫」！

華春瑩引用「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）發佈的消息表示，美國偵察機近期在南海活動的頻率和強度急劇增加，5日晚間派出的偵察機曾一度抵近距離廣東海岸僅100公里的位置。

#SCSPI revealed the sharp increase of #US military reconnaissance aircraft in frequency and intensity on the doorstep of China, sometimes less than 100 kilometers from the Guangdong coastline. pic.twitter.com/4WgxSDMWog — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 6, 2020

華春瑩在推特上發文稱：「顯然，這些（行為）與所謂的自由航行無關，而是純粹的軍事挑釁、軍事施壓和軍事脅迫。」

據「南海戰略態勢感知計畫」平台8月5日發佈的消息，8月5日晚21時許，美國空軍一架E-8C聯合星戰場監視飛機再次現身南海，朝著廣東方向飛行，一度飛行至距離廣東沿岸領海基線59.27海里(約109.77公里)的位置。

《環球時報》引述「南海戰略態勢感知計畫」平台稱，這是近期首次在夜間發現美軍E-8C飛機前往廣東海岸附近開展飛行和偵察活動。在剛過去的7月份，累計已有7架次的E-8C飛機現身南海，對廣東省實施抵近偵察。「南海戰略態勢感知計畫」平台還稱，在8月5日上午，美軍一架P-8A反潛巡邏機也出現在巴士海峽附近空域，朝著南海方向飛行。

報導指出，大陸外交部發言人汪文斌日前在例行記者會上曾表示，今年上半年，美軍機在南海活動多達2000多次。汪文斌還表示，7月15日至28日，美軍機已連續12天抵近南海偵察。大陸軍事專家李杰也表示，通行飛機數量和危險程度是成正比的，飛機架次數量越多，危險度越高，發生碰撞的幾率大為增加，美軍半年之內2000架次飛行行動毫無疑問破壞了南海地區的和平穩定。

(中時新聞網)