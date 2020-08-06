每次切洋蔥都流淚，但它卻是個「萬靈丹」，可以預防骨鬆、降膽固醇、改善血糖、抗發炎、抗癌......，值得為它多流兩行淚。

國小課本就有教，「一天一顆蘋果，醫生遠離我」。但愈來愈多研究發現，應該是要一天一顆洋蔥才對。

洋蔥在古代被稱為萬靈丹，還有「蔬菜界的皇后」的封號，從糖尿病、女性不孕到呼吸道、腸胃道疾病，都可用洋蔥治療。甚至古希臘奧林匹克運動會的選手在上場前會喝洋蔥汁、將洋蔥汁塗抹身上。

事實上，很多古老祕方都通過現代科學研究檢驗為真。關鍵因素就在於洋蔥富含的硫代亞硫酸鹽（thiosulfinate）及檞黃素（quercetin）。

硫代亞硫酸鹽被證實可降低糖尿病症狀，並保護心血管疾病。檞黃素具有抗氧化、抗過敏、抗發炎、保護胃潰瘍及結腸癌、食道癌，甚至乳癌。歐洲生化聯盟（Federation of European Biochemical Societies）的報告更指出，人體從洋蔥中吸收檞黃素的速度，比從蘋果或茶中要快三倍以上。

就連古希臘運動員的做法似乎也被證實是可行的。一項在2009年發表在《國際運動營養學與訓練新陳代謝（International Journal of Sport Nutrition & Exercise Metabolism）》期刊中的研究指出，洋蔥裡的檞黃素萃取物可以幫助延長耐力，有助提升運動表現。

●預防骨質疏鬆：刊登在《自然（Nature）》期刊中的研究報告指出，洋蔥是最能夠防止骨質流失的一種蔬菜。洋蔥預防骨質流失的效果，甚至比骨質疏鬆症治療藥品「抑鈣激素（calcitonin）」還要好。大鼠的實驗發現，每天吃1.5克的洋蔥，骨質流失的速率減少了25％，而且在短短12小時內就看到成效。

但如果想要利用洋蔥預防骨質疏鬆症，研究人員認為可能要每天吃上200～300克的洋蔥（一顆洋蔥約250克），也就是要吃一整顆才行。

洋蔥預防骨質流失的效果，甚至比骨質疏鬆症治療藥品「抑鈣激素（calcitonin）」還要好。（圖片來源：pixabay）

●預防膽固醇過高：據哈佛醫學院心臟科教授格爾威治（Victor Gurewich）博士指出，每天生吃半個洋蔥，或喝等量的洋蔥汁，平均可增加心臟病人約30％的高密度脂蛋白膽固醇（HDL）含量。不過格爾威治博士以自己的實驗認為，洋蔥不要煮得過熟，才能發揮效果。

●對抗哮喘：洋蔥含有至少三種抗發炎的天然化學物質，可以治療哮喘。根據德國的研究，洋蔥可以使哮喘的發作機率降低一半左右。

●有助脂肪代謝：格爾威治博士的實驗也發現，洋蔥還能阻止血小板凝結，並加速血液凝塊溶解。所以，當你享用高脂肪食物例如牛排時，最好能搭配些許洋蔥，將有助於抵銷高脂肪食物引起的血液凝塊。

中醫也有如此說法。洋蔥辛溫，走肺經、脾胃與肝。壢新醫院中醫部主任陳威達提到，洋蔥尤其對肝臟代謝有不錯的功效，有助降血脂。

看到這麼多健康功效，並且洋蔥料理後味道反而變甜，一點辛辣味都沒有，勸你多給自己與家人吃洋蔥吧！

▼如何挑選洋蔥？

1.重量愈重愈好，表示它水分比較飽滿。

2.可以挑選紫色或黃色的洋蔥。美國農業部基因學家與威斯康辛大學園藝學教授哈維（Michael Havey）解釋，顏色愈鮮豔，表示其中所含硫代亞硫酸鹽愈多，「而且熱會使硫代亞硫酸鹽流失，最好能生吃洋蔥，或快速烹煮即可」。

▼如何去除洋蔥辛辣味

1.將切好的洋蔥絲，以冰開水浸泡成透明狀。

2.或是將切好的洋蔥絲放在流水下沖10～20分鐘。

▼切洋蔥不流淚的方法

切洋蔥之所以會流眼淚，是因為當你破壞洋蔥的細胞時，它會釋放出一種可生成propanethial sulfoxide氣體的酶，當這個氣體與眼淚接觸後，會產生硫磺酸，大腦便會告訴淚腺要分泌淚液，設法將硫磺酸沖掉。

威斯康辛大學麥迪遜分校的園藝學教授高曼（Irwin Goldman）說，這種酶主要集中在洋蔥根部，因此想要減少流淚，有很多方法：

1.愈晚切洋蔥根部，能愈有效延緩淚腺受刺激。

2.切洋蔥前先放入冰箱冷凍一會，能把刺激作用降到最小。

3.日本一位博士研究，可將洋蔥對切成兩半，再放入微波爐微波2～3分鐘，既減少流淚也可快速去外皮。但不適用做生菜沙拉用。

4.洋蔥泡在冷水中切。

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(中時新聞網)