中央氣象局表示，明（7）日太平洋高壓稍微減弱，各地還是高溫炎熱天氣，但午後中南部、大台北地區都還是有局部短暫雷陣雨。另外，天氣專家彭啟明在臉書《天氣風險》上提醒，周日、一開始呂宋島附近有機會會有擾動發展起來，北上後台灣天氣就會較為不穩定。

氣象局臉書上說明，7日太平洋高壓勢力比今天稍微減弱，但台灣附近水氣不多，各地大多為多雲到晴，高溫炎熱的天氣，僅東南部地區及恆春半島有局部零星陣雨，午後中南部、大台北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫部分，高溫多在33至35度，其中大台北地區有局部36度以上高溫發生的機率。

彭啟明臉書上指出，今日開始到周六連續3天，太平洋高壓顯著的西伸，台灣各地吹著偏東南風，是穩定的夏季天氣，雖然有午後雷陣雨發生機會，但比過去幾天稍微少一些。

彭啟明透露，接下來要關注位於南海上的西南季風發展，有的預測顯示，在菲律賓呂宋島附近有機會有擾動發展起來，有機會在在周日一的時，從台灣東部外海附近通過，或是南海的西南季風北抬，台灣在周日開始到下周二三，有較多南來的水氣，會較為不穩定。

另外，彭啟明提醒，目前短期還看不到相當有利於颱風連續發展生成的較強環境因素，但建議趁早進行防颱演練，畢竟氣候「極端化」早就成為常態。

(中時新聞網)