廣東前鋒易建聯仍因腿傷缺席6日季後賽。(新華社)

這次北京首鋼沒有再把到手勝利拱手讓人！林書豪6日貢獻全隊最高25分，外加6籃板、3助攻、2抄截，尤度也拿23分、13籃板及4火鍋，帶領北京90比86險勝廣東宏遠，把季後賽準決戰扳成1平，雙方將於8日進行G3的最終對決。

儘管易建聯連兩場比賽因為腿傷缺陣，廣東一開賽仍打出13比4小高潮，再次給了北京下馬威，林書豪則在對方刻意加壓防守，加上裁判哨音就是不響窘境，首節得分竟然掛零，幸好隨後換上尤度，打完首節，北京僅以14比18落後。

林書豪總算在次節一開始投進兩分球開張，沒想到接下來廣東竟然打出12比0猛攻，轉眼擴大領先到14分，幸好林書豪手感及時回溫，單節貢獻10分，幫助北京不僅追上，甚至反超1分，不過上半場結束，北京仍以42比45落後。

兩隊第3節不分上下，各拿23分，也讓比數仍形成北京落後3分，來到末節，林書豪雖沒先發上場，周儀翔卻扮演發動機角色，他先三分球出手命中，接著妙傳給朱彥西投進三分球、傳給尤度中距離命中，幫助北京取得76比70領先。

林書豪在最後5分46秒被換上，卻無法阻擋廣東逐漸追上，幸好他在最後1分31秒跳投命中，幫助北京仍以5分領先，卻因鼻子遭威姆斯撞到流血退場，不過最後18秒，威姆斯上籃取分，把差距追到3分，北京只好趕緊把豪哥換上。

林書豪一上場就遭對方惡意攻擊臉部犯規，裁判「依舊」裝傻只判一般犯規，完全無視豪哥倒地痛苦表情，豪哥最後14.1秒兩罰中1，繼續幫助北京穩住局面，這次廣東最後一波攻勢相當凌亂，最後就在只剩0.1秒發邊線球進場後結束。

(中時 )