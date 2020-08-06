新北市坪林區公所8日至9日推出「坪林尚介水相招來𨑨迌─用振興券賺好山好水好心情」優惠活動。（坪林區公所提供）

新北市坪林區公所8日至9日推出「坪林尚介水相招來𨑨迌─用振興券賺好山好水好心情」優惠活動。（坪林區公所提供）

新北市坪林區公所8日至9日推出「坪林尚介水相招來𨑨迌─用振興券賺好山好水好心情」優惠活動。（坪林區公所提供）

新北市坪林區公所8日至9日推出「坪林尚介水相招來𨑨迌─用振興券賺好山好水好心情」優惠活動。（坪林區公所提供）

新北市坪林區公所8日至9日推出「坪林尚介水相招來𨑨迌─用振興券賺好山好水好心情」優惠活動，今（6日）在坪林老街廟埕盛大舉辦宣傳記者會，由在地茶農舞龍、無雙樂團演奏、坪林國小太鼓隊擊鼓、十席茶藝師奉茶，揭開序幕。

傍晚6時許，藤球點亮整條老街，幸福廣場擠滿坪林鄉親和慕名前來參加行銷活動的人潮。在喧騰的歡樂聲中，坪林區長周慶珍站上大鼓台上用力擊鼓，迎來在地茶農在農暇時節勤練的舞龍表演，為活動熱鬧開場。

享譽國際的無雙樂團5位美麗樂師用活潑精湛琴藝奏出熟悉老歌，喚起台上台下熱烈共鳴。區公所為讓在地子弟認同鄉土，特別邀請獲得全國第四名的坪林國小太鼓隊為行銷活動再掀高潮。最特別的是，場邊有十位司茶師準備了十全十美流水茶席，為所有嘉賓奉上坪林好茶，演繹優雅的飲茶文化。

新北市政府副秘書長朱惕之到場力挺，他表示，坪林區公所為搶攻振興三倍券及新北振興168的商機，特別規劃「坪林尚介水 相招來𨑨迌─用振興券賺好山好水好心情」活動，藉由活動積極展現地方豐富的農業資源與優美景觀風貌，拉近大眾與農業的距離，吸引更多遊客瞭解坪林山水美景及區民對水質水源、生態環境保育工作所做的努力。

坪林區長周慶珍表示，她6月10日奉派接任坪林區長，從上任的第一天起，就被坪林原始經典的山水美景深深吸引，她認為坪林超凡絕俗美景，近似一座遺世獨立的新桃花源，她希望透過行銷，讓大家再次認識坪林這個北台灣最美的後花園。

主辦單位這次特別把行銷活動安排在傍晚時刻，讓來賓在藤球光暈下，一同體驗茶席文化的優雅氛圍，同時感受坪林老街靜謐低調的美麗。坪林是水源特定保護區，孕育出蓬勃的苔蕨林木及多樣性的物種生態，並有傳承百年的製茶工藝，是北台灣最具自然與人文資產的一塊淨土，非常值得大家深入探訪。歡迎各地喜愛旅遊的民眾趁坪林這一個月優惠活動期間到坪林茶鄉，享受山水美景與濃濃的人情味。

活動公所大手筆推出「政府三倍送、坪林再加碼三重」的促銷活動，第一重送，由公所、農會攜手，串聯在地上百家茶農、店家，提供史無前例商品全面78折的優惠。第二重送，活動期間透過fb按讚＋[email protected]在遊客中心發送12000份加碼券給民眾，假日天天送出1000份，平日200份，民眾可憑振興加碼券至優惠店家消費折抵使用。第三重送，活動期間周周送出10萬以上的摸彩品，只要在坪林消費滿500元以上就可參加摸彩，每週送出頭獎飛利浦70吋液晶電視一台。為了增加早鳥遊客的中獎機會，摸彩採用累計方式，最高可享有4次中獎機會，最後一週摸彩，主辦單位為了炒熱氣氛，再加碼抽出New Gogoro 3電動機車一台，讓幸運得主開心騎回家。

「坪林尚介水 相招來𨑨迌─用振興券賺好山好水好心情」系列活動，將持續一個月，從8月8日開跑至9月9日結束，喜歡喝茶的朋友千萬不要錯過，趁這一個月優惠期間把全國雙冠好茶帶回家。

另外，在8月8、9、15、16日於坪林公所前將設置「假日茶香市集」，歡迎親子同遊。為了讓不會開車、不想開車的人輕鬆往返，坪林區公所貼心與新店客運合作增加綠12公車班次，從新店捷運站發車到坪林遊客中心，結合既有綠12公車及923公車班次，約15分鐘1班車，主辦單位呼籲民眾，盡量搭乘大眾交通運輸工具，有興趣的民眾可至新北市坪林區公所Facebook粉絲團瞭解更多優惠及即時活動資訊。

(中時 )