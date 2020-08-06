中職本周前3場比賽是「1分差」，今（6）日的樂天與富邦之戰，樂天打破這種緊繃的比數，7局下廖健富清壘安打、郭嚴文2分炮助攻，終場樂天8比3打敗富邦，下半季戰績獨走，洋投霸能拿到下半季首勝。

富邦派出本土左投陳仕朋先發，賽前交戰猿隊3場的戰績1勝2敗，今天他投4.2局失3分吞敗、個人3連敗，中繼1.1局的林羿豪失3分；樂天洋投霸能先發7局失2分，拿到下半季首勝、對戰富邦第4勝。

拿到單場MVP的霸能戴墨鏡跳起抬棺舞，他表示，今天獲得下半季首勝的表現是整體投球狀況不錯，雖然投得滿累的，但球隊能夠贏球最重要，而對戰富邦能拿4勝是因為對戰頻繁，所以做好投球出手點、角度等技術調整。

樂天郭嚴文轟出2分炮。（陳麒全攝）

此役1局下，猿隊攻占一、二壘時，朱育賢擊出穿越游擊防線的安打，打進1分，接著林承飛補上安打，猿隊再得1分；富邦在2局上，高國輝轟出陽春炮，5局上，富邦辛元旭安打上壘，再靠林哲瑄安打送回本壘，富邦2比2追平猿隊。

5局下，樂天梁家榮打出二壘打，朱育賢擊出外野安打，帶有1打點，樂天再度取得3比2領先；7局下，樂天打成滿壘，廖健富揮出右外野安打，一口氣帶進3打點，隨後郭嚴文補上2分炮，樂天8比2領先富邦。9局上富邦搶回1分已是強弩之末。

(中時 )