美國總統川普在接受福斯新聞訪問時宣稱，自己為了讓英國首相強森就範，一起封殺華為，曾經跟對方「撂狠話」。他告速強森，如果英國繼續和華為進行5G建設協議，「坦白說，你就可以忘了蘇格蘭場（Scotland Yard），因為我們無法跟你們合作。」「他們也終結了它（合作案）。」

蘇格蘭場是倫敦警方的通稱，川普沒有澄清他口中的「忘了蘇格蘭場」是什麼意思。不過，外界普遍解讀，是指兩國根據「五眼協議」的情報共享。

英國上月宣布，以國安為由，全面棄用華為5G設備。但這決定與強森政府先前對華為的立場相較，形同大轉彎。他稍早曾允許華為有限度參與英國的5G建設，但限於最不敏感的領域。但到頭來，強森政府仍頂不住美國壓力。

七月底，《星期日泰晤士報》曾引述英國政府消息人士透露，強森政府私下「巴不得」川普在11月的美國大選中輸給拜登，還試圖與川普保持距離。如今回想起川普的撂狠話之說，強森不希望他繼續當總統，似乎也不意外了。

(中時 )