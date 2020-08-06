身穿手術衣，眼神專注，手腳俐落地替病人進行切片、取出異常組織，高雄醫學大學附設醫院乳房外科主任陳芳銘鑽研乳癌治療近30年，師承乳癌權威侯明鋒，以開刀技巧精湛出名。

換上醫師袍，陳芳銘的眼神多了幾分溫柔。乳癌個管師林琪敏形容，乳癌病友比較敏感，有時候護理師、個管師說明照護細節，病人聽不太進去，得靠陳芳銘出馬，他非常有耐心，慢慢解釋，「病人只要看到陳醫師，都會很安心。」

即使病人很多，但陳芳銘總是充滿耐心，仔細和病人溝通、解釋。（圖片來源／郭道侃）

「病人再多，第一個看到最後一個態度都一樣，」衛教護理師盧菁徽透露，陳芳銘會在病歷上記錄病人哪裡不舒服，下次回診再一一詢問，曾有癌友感動說：「陳醫師記得我上次說的話，特別關心。」；若碰上病人化療期間不適，也會臨時安排時間為她們看診，常常忙得一整天沒時間用餐。

面對乳癌病人擔心、害怕復發，陳芳銘從不明指年限，樂觀說：「只有老天爺才知道妳還有幾年。」當病人哭喪著臉、擔心化療掉頭髮變醜時，他便指指頭頂自我調侃：「你看我頭髮不多，不也活得好好的？」一句話就把逗笑病人了。

隨著醫學進步，乳癌病人的預後和存活期愈來愈長，醫師常陪著病人復原、老去，陳芳銘呵呵笑說：「這應該是乳房外科醫師的特權，昨天有個病人從年輕剛結婚時來開刀，現在都已經當阿嬤了，以前聊兒子叛逆、當兵，現在已經聊到孫子。」

陳芳銘希望能盡最大可能，讓病人做有效的治療。（圖片來源／郭道侃）

儘管乳癌走到精準個人化趨勢，但若病人寄望另類療法拒絕開刀，也是枉然。陳芳銘坦言，乳外醫師最害怕遇到的2種病人是不尊重醫囑、沒有順從性的病人，還有選擇相信偏方的病人。

曾有一位高學歷司法界女士，剛發現乳癌時腫瘤只有1公分，但她做完所有術前檢查，拒絕開刀和藥物治療，決定靠勤練氣功消滅癌細胞。再回診時，腫瘤已經長到3公分，陳芳銘勸病人儘快治療，病人依然堅決認為：「是氣功練得不夠。」最後發生全身轉移，不幸過世。

陳芳銘搖搖頭無奈地說：「相較其他癌症存活時間有限，乳癌算幸運的，所以醫師遇到原本有機會能夠治癒，卻因為病人做了其他選擇，造成疾病惡化，都會覺得很可惜。」每當發生類似的憾事，陳芳銘總會檢討自己是不是哪裡做得不夠，面對乳癌姊妹，盡最大誠意勸病人接受適合有效的治療。

陳芳銘帶領團隊護理師、個管師，希望能讓病人擁有完善的治療照護。（圖片來源／郭道侃）

醫療團隊另一個憂慮是需要服用多年的抗荷爾蒙藥物，病人隱瞞沒有吃。陳芳銘說：「問病人『有沒有好好吃藥？』病人都說『有、有。』等到復發，才知道原來她們沒有按時吃藥，」有位80幾歲的阿嬤，乳癌十幾年復發腦部轉移，多重併發症過世之後，病患家屬拿出一大包藥，想要還給醫院，陳芳銘才知道，儘管阿嬤都有按時回診，但抗荷爾蒙藥物1顆都沒吃。

醫者父母心，陳芳銘總期望每位病人好好接受治療、按時服藥，總是殷殷詢問：「吃藥後有沒有出現哪裡不舒服？」、「藥還剩下幾顆？」從病人回答的蛛絲馬跡推敲她有沒有按時服藥，一如他別在胸前的粉紅絲帶，總是把病人放在心上。

(中時新聞網)