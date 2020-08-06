華夏科技大學商管學院院長高哲翰教授，擬將5G世代之前瞻性科技概念，重新打造數位化的學習情境。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學商管學院院長高哲翰教授，擬將5G世代之前瞻性科技概念，重新打造數位化的學習情境。（華夏科技大學提供）

近年來台灣產業界逐漸脫胎換骨，VR／AR／MR實境、智慧型管理與人工智慧融入企業文化也非遙不可及、華夏科技大學商管學院院長高哲翰教授，擬將5G世代之前瞻性科技概念，重新打造數位化的Executive Master of Business Administration (EMBA) 學習情境。

高哲翰指出，包含人工智慧、物聯網、區塊鏈，以及大數據分析等技術應用，與「去中心化」之企業管理課程相連結，109年第一學期開始，華夏科技大學商管學院暨企業管理系，將成立情境特色教室。

過去三年來，國防部委託商管學院開設的「ROTC網路駭客與區塊鏈」軍官培訓課程、台達電子與台灣科技大學委託拍攝的機器人Moocx課程、台灣大學嚴慶齡基金會委託的中醫腦波之產學研究案、衛福部社會家庭署委託的聯合國CRC兒童權利公約兒少報告撰擬培力計畫案（與新北市中和國中合作辦理）。

此外，還有內政部消防署委託簽定的『火災現場資通訊整合計畫』、教育部與台北市科學教育館邀請展示的「消防機器人」等產學合作成果，都將成為華夏科技大學商管學院暨企業管理系情境特色教室之展示亮點。

(中時 )