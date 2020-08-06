中共空軍殲-10C戰機示意圖（圖／新華社）

據透露，今早我方又偵獲共機短暫進入台灣西南空域，我廣播警告驅離外，偵巡戰機亦做適當應處。此外，美軍多架軍機今亦往南海空域飛行。有關共機行動，軍方現都不會發布，除非有特殊狀況。

軍方人士說，共機每次飛的西南位置，離我很遠，剛好是個喇叭口空域最遠處；據了解，共機近月頻繁飛該空域，主要還是因應美軍機動作，但我保持警戒，避免共機突然拐進我東部空域。

(中時新聞網)