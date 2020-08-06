（康普材料兼恆誼化工董事長何基丞（左3）與台灣三菱化學總經理辻成夫（右2），6日在新建工廠開工動土典禮後，合影留念。圖／劉朱松）

台灣三菱化學與康普材料旗下恆誼化工持續結盟！台灣三菱化學在恆誼頭份廠區，投資6億元，興建第4套電子級硫酸工廠，供應半導體產業所需；同時，恆誼也斥資6.2億元，興建「硫酸八廠擴建暨倉辦大樓」，6日聯袂舉辦開工動土典禮。康普兼恆誼董事長何基丞表示，上述投資案預定2021年完工，可做為恆誼明年60周年的獻禮。

何基丞說，恆誼旗下硫酸八廠，目前供應濃度超過100％的「發煙硫酸」（OLEUM），給台灣三菱化學第1、2、3套電子級硫酸工廠，生產電子級硫酸，就近供應台灣半導體及科技業等相關產業。

何基丞指出，硫酸八廠擴建明年完工後，生產「發煙硫酸」，在廠區直接供應給台灣三菱第4套電子級硫酸工廠使用。屆時，恆誼的「發煙硫酸」規劃月產能，可由原5,000公噸，再增至8,000公噸，最大生產目標可達1萬公噸。

何基丞透露，公司與台灣三菱化學，伴隨著半導體業的成長，自1997年起，建立20多年來的友好夥伴關係，近來國內半導體業蓬勃發展，雙方又有新廠或擴廠案。

因台灣半導體產業蓬勃發展，不斷投資擴廠，電子級硫酸需求預期大幅成長，並為解決有機複合化學肥料製成品倉儲不足的問題，恆誼預計斥資6.2億元，在苗栗頭份擴建硫酸八廠及倉辦大樓，藉以滿足上述兩大市場的訂單需求。

台灣三菱化學總經理辻成夫指出，和公司息息相關的半導體產業，正以飛快的速度持續成長，同時也迎接著全新的轉捩點，身為材料供應商的三菱，為了能夠適應新環境，應比以往更加迅速且正確地行動，持續提供整個市場嶄新的產品價值，才有上述投資案。

與會的苗栗縣長徐耀昌表示，上述兩公司新廠或擴廠完工成，既能就近快速服務鄰近新竹科學園區（新竹、竹南、銅鑼）客戶廠商，亦可減少運輸成本提升自我競爭力，更可擴大苗栗縣半導體上下游廠商的群聚效應。

徐耀昌透露，他上任後，大力招商引資，已成功爭取到8,376億元的投資案，今年也訂下任內招商金額，將破兆元的目標。

經濟部招商投資服務中心營運長何坤松透露，恆誼今年5月通過中小企業加速投資方案，共投資6.2億元，用於興建廠房、倉儲與建置智慧化產線，藉以提升公司競爭力；同時，也滿足肥料與硫酸市場需求，這對台灣農業及科技業蓬勃發展及循環經濟，都有所貢獻。

(工商 )