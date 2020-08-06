海龍風場提變更使用大型風機 環差會議初審過關 22:482020/08/06 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海龍2號及3號風場6日進行環差審查，在不增加獲配容量下，採用大型風機可以減少海上風機支數，不過也因為風機規格與過去環境影響說明書不同，因此需要進行環差審查。最後經過委員會討論後初審通過，後續將送大會審查。 而這次提交的環差內容，主要在使用風機增大，從6至9.5MW提升為11至15MW，開發單位說，提升單支容量是配合風機大型化趨勢，在總裝置容量不變的情況下，可以減少風機的設置數量，減輕開發對環境影響。 (工商 ) #風機 #環差 #海龍 #初審 #審查 也許您會感興趣 推薦閱讀 君品Collection再增3據點 並結盟「Pickone挑場地」增加能見度 15:432020/08/06 生活 本土離岸風場驗證能量成熟 驗船中心榮獲ISO／IEC 17065認證 14:422020/08/06 財經 離岸風電區塊開發草案大轉彎 2022年才啟動 20:022020/08/05 財經 不明男子帶刀出席離岸風電調會 警局長：與廠商有關 16:132020/08/05 社會 離岸風電區塊開發 選商延至2022年Q2 04:102020/08/06 金融．稅務 建管處索賄案 處長降調主祕 04:102020/08/06 地方新聞 責任制擬再新增 陸域風電、離岸風電工作者納入 18:422020/08/05 生活 李眉蓁顧水質 推動飲用分離 04:102020/08/05 地方新聞 百餘露營車直入陽光草原 武陵農場挨批管控不力 12:142020/08/06 寶島 宋楚瑜解決不了兩岸危機 04:102020/08/06 論壇廣場 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？陸晶圓龍頭研發進度曝光 專家大驚 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 高盛看美股：年底市場將出現大逆轉 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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