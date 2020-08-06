海龍2號及3號風場6日進行環差審查，在不增加獲配容量下，採用大型風機可以減少海上風機支數，不過也因為風機規格與過去環境影響說明書不同，因此需要進行環差審查。最後經過委員會討論後初審通過，後續將送大會審查。

而這次提交的環差內容，主要在使用風機增大，從6至9.5MW提升為11至15MW，開發單位說，提升單支容量是配合風機大型化趨勢，在總裝置容量不變的情況下，可以減少風機的設置數量，減輕開發對環境影響。

(工商 )