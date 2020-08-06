電商巨擘亞馬遜股價近來屢創新高，執行長貝佐斯（Jeff Bezos）在8月初出售價值逾31億美元的亞馬遜股票套現，稅後貝佐斯可抱走24億美元。

2020年迄今，亞馬遜股價累計大漲73％，近五個月幾乎翻漲一倍。

根據呈交美國證管會（SEC）的文件顯示，貝佐斯在8月頭幾個交易日，以每股3,102至逾3,183美元的價格，出售100萬股亞馬遜股票。

貝佐斯在2020年稍早出售價值逾41億美元的亞馬遜股票，加上本次售股，2020年迄今總共變現逾72億美元。

貝佐斯目前仍持有逾5,400萬股亞馬遜股票，價值超過1,700億美元。根據《富比世》估計，貝佐斯的淨資產達1,882億美元，持續穩坐全球首富寶座。

貝佐斯曾在2019年出售價值28億美元的亞馬遜股票，2017年出售10億美元持股，為旗下太空公司「藍色起源」（Blue Origin）注資。

目前仍不清楚貝佐斯本次出脫亞馬遜股票的原因，亞馬遜與藍色起源婉拒對貝佐斯賣股一事發表評論。企業高階主管出售大量持股通常都是事先規劃。

新冠肺炎疫情期間，全球數以百萬計的消費者依賴亞馬遜的線上購物和雲端運算服務，帶動亞馬遜股價自3月開始一路走高。

亞馬遜甫於日前公布第二季業績，受惠於疫情期間電商和雲端需求大增，該季營收年增40％至889億美元，淨利倍增至52億美元，大幅超越市場預期。業績亮眼帶動當日股價躥揚。

貝佐斯近幾年積極投入慈善事業，包括2月投資100億美元成立「貝佐斯地球基金」（Bezos Earth Fund），協助對抗氣候變遷。先前斥資20億美元成立「貝佐斯第一天基金 」（Bezos Day One Fund），援助無家可歸遊民和幼童學齡前教育。

(工商 )