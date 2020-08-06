美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訂於近日內率團訪問台灣，而團隊入境檢附登機前三天陰性證明及機場篩檢，就不用居家檢疫14天，引發外界質疑。對此，資深媒體人董智森在廣播節目中也憤怒地批評，「那台灣人的命不是命？萬一被感染怎麼辦？」

美國衛生部宣布部長阿札爾（Alex Azar Ⅱ）部長將率團訪問台灣，是1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。外交部發言人歐江安說，訪團出發前，將依中央流行疫情指揮中心規定，取得團員採檢陰性報告，全團搭乘專機抵台後，也將再次於機場接受採檢。

然而，阿札爾來台也將創下免隔離首例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，來訪團除了將搭乘專機來台、提供搭機前3天的檢驗陰性報告，抵達後也會在機場進行採檢，在台期間全程團進團出，避免外界接觸，因此無需隔離，未來若是和美國衛生部長一樣重要到人物來台短期停留，都可考慮採用這種「外交泡泡」的模式。

董智森今(6日)在廣播節目「小董真心話」中質疑，所以美國高官全身散發火光、百毒不侵、刀槍不入，當你質疑陳時中，他還會說「比他(阿札爾)重要的仁也不用隔離」，什麼叫重要？

一個人會不會感染跟身分地位有關？可以這樣嗎？這是科學嗎？」

董智森憤怒地說，大家命都一樣，今天美國人帶團隊進台灣通通不用隔離，那台灣人的命不是命？萬一被感染怎麼辦？沒有直接接觸，但可能輾轉接觸到，怎可能不會？他舉例，來訪團接觸到陳時中，陳時中又接觸到記者 ，那怎麼辦？「這些人每天開通特權、編故事，不要臉天下無敵，真是只有憤怒，看不起他」。

(中時新聞網)