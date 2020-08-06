美國衛生部長阿札爾將於9日率團訪台，引來北京的堅決反對，要求美方恪守「一個中國原則」。美國國務卿蓬佩奧5日回應指，阿札爾訪台符合華府的一貫政策，並強調此行是為了交流對抗新冠疫情的深遠重要目的。參議院軍委會主席英霍夫則透露，他已致函蓬佩奧，希望亦能安排閣員級官員赴台向前總統李登輝表示弔唁，「他們正在討論中」。

蓬佩奧5日舉行媒體簡報會，被問及北京的反應時，他表示，先前也有美國閣員造訪台灣，阿札爾此行與過去政府政策一致。他指出，全球疫情仍在大流行，阿札爾將與台方討論台灣防疫成功經驗，了解台灣的因應之道。

蓬佩奧又說，美方一直希望台灣能參與世界衛生大會（WHA）的討論，但遭到大陸阻擋，所以阿札爾將造訪台灣，與台方討論公共衛生議題，這些議題攸關全球如何應對新冠疫情、尋求治療方法及開發疫苗，「我們歡迎台灣提供相關專業知識」。

阿札爾也在接受福斯新聞網專訪時表示，美台已建立極為重要的長期合作夥伴關係，特別是在公衛領域。他讚揚台灣防疫成效，並希望強化美台之間在全球衛生及經濟上的合作。他說，此行他將會見蔡英文總統及衛福部長，「以推進能使台灣、美國及全世界人民都受惠的衛生合作關係」。

阿札爾將成為1979年台美斷交以來，訪台層級最高的美國內閣級官員，亦是6年來首位訪台的美國閣員。據美國之音6日報導，美國兩黨多位國會議員對此表示肯定。參議院外委會民主黨資深議員梅南德茲表示，「他們（台灣）在防控病毒和應對上要比我們在美國做得更成功。我希望部長（阿札爾）能夠從他們學到一些東西。」

共和黨籍參議院軍委會主席英霍夫也說，「那是一種訊息，表示我們強力支持台灣，而且距離世界衛生組織（WHO）或許又更跨進一步。」他還透露已致函蓬佩奧，希望能安排閣員級官員赴台向前總統李登輝表示弔唁，「他們正在討論中。我的要求是它必須是閣員級。」

長期推動美台高級別官員互訪的眾議院「國會台灣連線」共同主席夏波發表聲明，稱台灣為「一個公認的公衛領先者」，而在面對全球疫情的此刻，高級別訪問至為必要。阿札爾也將是2018年《台灣旅行法》生效後，首位訪台的美國部長級官員。身為《台灣旅行法》主要提案人，夏波表示，能見到這個重要的、跨黨派立法所要求的政策終於開花結果，令人感到十分欣慰。

《紐約時報》則指出，阿札爾將率團訪台，是美國官員的一次罕見高層訪問，而值此美陸在貿易、科技、軍事等領域激烈交鋒之際，這恐讓華府與北京的緊張關係進一步惡化。

(中時 )