白扁豆其實就是俗稱的「皇帝豆」，是相當常見的食材和藥材。除了富含豐富蛋白質、鐵質和膳食纖維，中醫師指出它有健脾化濕、消暑解毒功效。而中研院最新研究證實，白扁豆的萃取物還能防流感病毒、甚至可以是新冠病毒剋星！

中研院基因體研究中心研究團隊發現，白扁豆的萃取蛋白FRIL除了可以有效抑制流感病毒，也可抑制新冠病毒感染，研究登上國際期刊，使白扁豆一時間成為大家好奇的食物。但事實上，白扁豆在我們生活中相當常見，有高鐵、高蛋白、高纖維等好處，也常作為中藥材使用。

白扁豆，學名為「萊豆」，又名皇帝豆、細綿豆、觀音豆等，跟四季豆、菜豆這類吃嫩豆莢的豆類蔬菜不同，白扁豆只吃種子，依種子大小可分為小白扁豆與大白扁豆，台灣目前栽培的品種以大白扁豆為主，台南、高雄、花蓮、屏東皆有栽種，其中又以白色種皮種為大宗，形狀類似蠶豆。

雖然名字有「豆」，但白扁豆其實屬於全穀雜糧類食物，每100公克含醣類18.3公克，蛋白質8.7公克，澱粉、蛋白質含量都高，對素食者來說，也是不錯的蛋白質來源；而想減肥瘦身的人，白扁豆則適合當作替換主食，以100公克的白扁豆來說，熱量約為108大卡、膳食纖維5.1公克，相較同樣100公克的白飯（約半碗），熱量約140卡、膳食纖維0.6公克來說，白扁豆的纖維質更高、熱量卻較低。

不過由於去除外膜後的白扁豆，纖維質含量會跟著下降，因此若想攝取到高纖維，建議還是要連外膜一起吃；若是不喜歡吃它厚厚的表皮，可以把豆粒用滾水燙過、再用冷水沖洗，就能輕鬆脫去豆皮。

白扁豆是高鐵食物，可預防貧血，但同樣也含有較高的磷和鉀，一般每100公克食物含鉀量若高於300毫克，就屬於高鉀食物，但白扁豆的鉀含量更高達680毫克，是一般高鉀食物的2倍，因此腎臟病、急性發病期的痛風患者要儘量避免食用。

除了食物，白扁豆也可以作為中藥材，中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚表示，白扁豆有健脾化濕，改善食少便溏或泄瀉、白帶過多的功效，也常用於消暑、治暑濕、解毒和緩和嘔吐等情況。

郵政醫院營養師黃淑惠建議，想控制體重的人，平日飲食中可以用2/3碗白扁豆取代1碗飯，大約可提高6倍的纖維質攝取。

除了白扁豆之外，還有3種高纖維、高蛋白的豆類食物，也適合作為主食替換：

1.鷹嘴豆

與紅豆、綠豆一樣，鷹嘴豆也是屬於全穀根莖類的豆科植物，含有豐富的膳食纖維、優質胺基酸，以及相當於米飯的澱粉含量，每100公克鷹嘴豆含膳食纖維12.4公克、蛋白質19.4公克、醣類61公克，兼具各種營養。

營養師趙子晴表示，一份鷹嘴豆（生的33克、熟的82克），蛋白質就相當於1份肉類的含量，膳食纖維是1份蔬菜（100克）的1∼2倍，另也含有豐富的維生素及礦物質（如鐵、鉀），的確是代替主食的不錯選擇。

2.花豆

花豆又稱花柳都豆、赤花菜豆，因其表皮呈規則花紋而得名，花豆含有蛋白質、醣類、膳食纖維、維生素B1、維生素B2、磷、鐵、鈣等營養素，每100公克花豆含膳食纖維19.3公克、蛋白質21.2公克、醣類59公克。

花豆富含的膳食纖維，可以促進消化，預防、改善便秘；維生素B群可強化心臟與神經系統；另外，中醫則認為花豆可以去濕、利水腫、治腳氣，以及調理腸胃消化。不過要注意的是，花豆所含的普林值不低，因此痛風及尿酸過高的患者不宜食用過多，且花豆也含較多的鉀，腎臟病患不宜攝取過多。

3.米豆

米豆，又稱飯豆、黑眼豆、蛋白豆、赤山豆等，米豆的營養成分豐富，包括易於消化吸收的植物性蛋白質（每100公克含蛋白質21.7公克），以及鈣、鐵、膳食纖維、維生素A、維生素C等（每100公克含膳食纖維15.7公克、醣類62.2公克）。

其中，米豆的維生素B群含量又優於其他豆類，例如維生素B1就有維持心臟、神經系統和腸胃道蠕動的功能，能抑制膽鹼酶活性，達到幫助消化、促進食慾的效果。

不過專家提醒，用上述豆類食物取代如白飯等主食，雖然能攝取到多元營養，但還是要控制熱量，例如每100公克鷹嘴豆，熱量就高達364卡（花豆328卡、米豆349卡），建議每餐還是要定量食用，若是一口接一口沒有節制，熱量還是會超標。

(中時新聞網)