不少藉由體重分級的運動項目，會需要選手控制體重，中華跆拳道隊對打項目的選手們也不例外，身高196公分的跆拳道男子80公斤級國手劉威廷，為了能再度挑戰奧運，也努力維持體重，並感嘆隨著年紀增長，減重也變得更困難。

劉威廷是2016里約奧運中華隊國手，當時他年僅21歲，自認想法不夠成熟，4年過去，他心態上更佳沈穩，也為了模擬東京奧運對抗賽提前減重，但大嘆年齡漸長，控制體重這件事也更難。

平常劉威廷的體重在84到85公斤，比賽過磅前3、4天會透過減少食量來管理體重，「過磅前的食量，大約是平常的一半或三分之一。」

劉威廷上次出賽是今年2月富吉拉公開賽，而模擬東京奧運賽跆拳道比賽現場特地架設燈光，讓選手更有參加大獎賽等級大賽的感覺，不太像平時訓練習以為常的國訓跆拳道場，而他為了能夠再度挑戰奧運，目前全神貫注備戰，「雖然身邊人有建議我去聽裁判、教練講習，但我還是想先把眼前選手角色扮演好，奧運結束再去想別的事，就是為了奧運夢先捨棄其他目標。」

(中時 )